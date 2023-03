Hvězda Jurského parku Sam Neill trpí rakovinou třetího stupně

Sam Neill se léčí s agresivním typem Non-Hodgkinova lymfomu. Právě nemoc ho donutila sepsat své paměti a důvod přečkat další den.

„Najednou jsem neměl, co dělat. Jsem zvyklý pracovat. Miluji práci. Rád chodím do práce, jsem rád každý den s lidmi, užívám si jejich společnost a přátelství a všechny tyto věci a najednou jsem o to byl ochuzen. A pomyslel si - co budu dělat?“ vysvětlil Neill svou motivaci k psaní memoárů.

Knihu s názvem Did I Ever Tell You This (Řekl jsem ti to někdy?), v níž se ohlíží za svou padesátiletou hereckou kariérou a popisuje i svůj boj s nemocí, sepsal v rekordním čase. Obával se, že ji nestihne dokončit.

Sam Neill jako Alan Grant spolu s Lex a Timem v Jurském parku.

Lékaře vyhledal loni, když si během propagačního turné k filmu Jurský svět: Nadvláda nahmatal na krku hrudky. Po roce léčby je nyní v remisi, ale bude chodit na chemoterapie do konce života.

„Nebojím se smrti. Ale otravuje mě to, protože bych opravdu rád další dekádu nebo dvě, víte? Vybudovali jsme nádherné terasy, máme olivové stromy a cypřiše a já bych je rád viděl vyrůst. A mám nádherná malá vnoučata, chtěl bych je vidět velká. Ale co se týče umírání? O to se nestarám,“ řekl herec, který pochází z Nového Zélandu a první film Landfall natočil v roce 1975. Světovou slávu mu přinesla role doktora Alana Granta ve filmech Jurský park a Jurský svět.

V letech 1989-2017 byl ženatý s japonskou vizážistkou Noriko Watanabe a má s ní dvě děti - dvaatřicetiletou dceru Elenu a čtyřicetiletého syna Tima.