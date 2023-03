Po operaci mozku přestala finalistka MasterChefa mluvit, číst i psát

„Za chvilku to už bude měsíc po operaci. Vůbec jsem nevěděla, jak to celé dopadne a že přestanu ze dne na den mluvit, psát a číst,“ napsala Denisa Cziglová k fotce na Instagramu.

„Konečně už začínám mluvit a normálně fungovat. Díky bohu za to, připadala jsem si opravdu mimo a řeknu vám tedy, že to byla velká deprese. Ale to je prostě život. Nikdy nevíte, co přijde. Karty na stůl, nebát se a budeme hrát,“ dodává finalistka MasterChefa s tím, že věří, že bude v pořádku a zdravá.

Dvojnásobná maminka bojovala s nádorem na mozku poprvé v roce 2014 ve svých sedmadvaceti letech. Podstoupila čtyři operace, ale nařízenou léčbu odmítla. „Rozhodla jsem se jíst zdravě a vynechat cukr a maso. Mám teď daleko víc energie, tři roky to drží a tři roky nejsem nemocná,“ svěřila se během soutěžení v pořadu MasterChef v roce 2019. O své zkušenosti s nemocí později napsala knihu Jak to celé přežít a nezbláznit se.

Po devíti letech od poslední operace mozku se nádor opět probudil a to hned ve své nejhorší podobě, glioblastomu. „Nebudu lhát a nic tajit. Bohužel musím přiznat porážku svého soupeře. Ač jsem před třemi měsíci měla na kontrole vše v pořádku, dnes je všechno jinak. Už před Vánoci jsem začala cítit, jak se mi zužuje nádech a na jazyku mám nepříjemnou pachuť. Zavolala jsem neuroložce a ta mi bohužel oznámila, že jsou tam nové nádory a mám si hned domluvit termín operace a jít zase do boje,“ píše Cziglová.

Po únorové několikahodinové operaci nádoru na mozku přestala na čas mluvit, psát a číst. „Myslím, že umím být tvrďák, ale ta bolest po prvním probuzení byla obrovská,“ říká s tím, že než ji zase uspali, logopedka se ji snažila přibližně hodinu pomoci rozmluvit s pomocí dotazu, co by komu dobrého uvařila. „Vařila bych polévku, ale nemůžu si vzpomenout na žádnou zeleninu, jen rajče,“ popisuje nepříjemné momenty na nemocničním lůžku.

„Vstáváme, slečno, jak se jmenujete? Jmenuji se Denisa. Kde bydlíte, co je dnes za den, kolik je vám let, jak se jmenuje váš manžel? „Já nevím, nikoho si nepamatuji, pane bože, nevím, jaký je den, nic si nepamatuji… Brečela jsem tam opravdu moc,“ popisuje. „Mozek byl asi nateklý, všechno bylo popletené. Poté, co jsem slyšela svou oblíbenou písničku, mi vše postupně naskočilo, díky bohu,“ raduje se foodblogerka.

Po splasknutí otoku na mozku se Denise Cziglové opět zlepšila schopnost mluvit, číst i psát. Nasadila infuzní terapii a další alternativní léčbu. Manžel Roman pro ni uspořádal veřejnou sbírku na další léčbu.

„Jedna z možností je léčba střídavým elektrickým proudem tzv. TTF v Nemocnici Na Homolce. Bohužel tato léčba je velmi nákladná a neproplácí jí pojišťovna, ale vykazuje velmi zajímavé výsledky. Další varianty jsou již převážně v zahraničí a to po celém světě, kde se léčí více způsoby. Většinou se jedná o různé formu imunoterapie nebo například laicky řečeno lokálně podávané chemoterapie,“ uvedl manžel Cziglové Roman Zajíc.

„Jedna z variant je také léčba podáním NANO vitamínu B17, který zabíjí rakovinné buňky. Bohužel tato léčba stojí vyšší statisíce až miliony. Rádi bychom zkombinovali více způsobů léčby, které nám doktoři doporučí. Začneme pravděpodobně tím, co nám doktoři tady v Brně nejvíce radí, a to je chemoterapie a radioterapie. Zjišťujeme také možnosti PTC Praha,“ dodal.

Mamince dvou holčiček lidé doposud poslali přes 4,6 milionu korun. „Nenacházím slova, která by vyjádřila moji vděčnost. Věřím, že díky vám mám teď větší šanci na vyléčení. Variant jakou léčbu zvolit není málo, jen je potřeba dobře vybrat, ale o tom až v dalších příspěvcích,“ dodává.

VIDEO: Denisa Cziglová – Jak to celé přežít a nezbláznit se: