Z odebrání titulu jsem šokovaný a smutný, říká dánský princ Nikolai

„Já i celá moje rodina jsme samozřejmě velmi smutní. Jak už uvedli moji rodiče, jsme v šoku z tohoto rozhodnutí i z toho, jak rychle se to stalo. Jsem velmi zmatený, proč se to musí dít zrovna takhle,“ řekl Nikolai dánskému deníku Ekstra Bladet před kodaňským bytem, kde žije se svou přítelkyní.

Nikolai, který se už několik let úspěšně živí jako model, přijde o titul prince spolu s označením Jeho královská Výsost na začátku roku 2023. Spolu se svými sourozenci už nebude muset plnit královské povinnosti a účastnit se oficialit. Všem jim ale zůstanou tituly hrabě či hraběnka z Monpezatu i pořadí v nástupnictví na dánský trůn.

„Všichni jsme velmi smutní. Nikdy není zábavné vidět, jak je vašim dětem ubližováno. Jsou nyní v situaci, které nerozumí,“ vyjádřil se pro deník Ekstra Bladet i otec dětí, princ Joachim, který žije se svou druhou manželkou Marií (46) a dětmi Henrikem (13) a Athenou (10) v Paříži. Starší syny Nikolaie a Felixe (20) má z prvního manželství s Alexandrou, hraběnkou z Frederiksborgu.

„Nemůže uvěřit, proč a proč teď, protože pro to není žádný dobrý důvod. Stejně by všichni přišli o své tituly v den svatby. Její synové jsou mladí muži, takže by se mohli v blízké budoucnosti oženit, tak proč to nemohlo chvíli počkat, aby tituly zmizely v jejich šťastný den?“ dodala mluvčí hraběnky Alexandry.

Dánský princ Felix, princezna Marie, princ Joachim, princezna Athena, princ Henrik a princ Nikolai (Kodaň, 11. září 2022)

Podle paláce je rozhodnutí podobné těm, které v uplynulých letech udělaly i jiné královské rody. „Svým rozhodnutím si Její Veličenstvo královna přeje vytvořit rámec pro to, aby čtyři vnoučata byla schopna utvářet svůj vlastní život v mnohem větší míře, aniž by byla omezována zvláštními ohledy a povinnostmi, které formální spojení s dánským královským rodem jako institucí zahrnují,“ uvedl v prohlášení.

Rozhodnutí se netýká čtyř dětí korunního prince Frederika (54) a korunní princezny Mary (50). Princ Christian (16), princezna Isabella (15) a jedenáctiletá dvojčata princ Vincent a princezna Josephine budou i nadále součástí dánské královské rodiny.