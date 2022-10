Dánská královna se omluvila rodině za odebrání titulů. Na rozhodnutí trvá

„V posledních dnech se objevily ostré reakce na mé rozhodnutí o budoucím používání titulů pro čtyři děti prince Joachima. Samozřejmě mě to zasáhlo. Na mé rozhodnutí se čekalo dlouho,“ stojí v prohlášení královny.

„S mými padesáti lety na trůnu je přirozené ohlížet se zpět i vpřed. Je mou povinností a mým přáním jako královny zajistit, aby se monarchie nadále utvářela v souladu s dobou. Někdy to vyžaduje obtížná rozhodnutí a vždy bude těžké najít ten správný okamžik,“ pokračovala.

Mít královský titul podle panovnice s sebou nese řadu povinností, za které bude v budoucnu odpovídat méně členů královské rodiny. Tuto změnu coby nezbytnou ochranu pro budoucnost monarchie chtěla prý provést během své vlády.

Dánská královna Margrethe II., korunní princ Frederik, korunní princezna Mary a jejich děti princ Vincent, princ Christian, princezna Josephine a princezna Isabella (Fredensborg, 15. května 2021)

„Rozhodla jsem se jako královna, matka a babička, ale jako matka a babička jsem podcenila, jak moc se můj nejmladší syn a jeho rodina cítí dotčeni. Moc se jich to dotklo a je mi to líto,“ dodala. „Nikdo by neměl pochybovat o tom, že moje děti, snachy a vnoučata jsou mou velkou radostí a hrdostí. Teď doufám, že jako rodina najdeme klid, abychom tuto situaci vyřešili.“

Dánská královna odebrala královské tituly čtyřem svým vnoučatům. Změna se od ledna 2023 dotkne prince Nikolaie, prince Felixe, prince Henrika a princezny Atheny. Přijdou o titul Jeho/Její královská Výsost princ/princezna a budou z nich „jen“ hrabata/hraběnka z Monpezatu.

Jejich otec, princ Joachim prohlásil, že o změně byl informovaný jen pět dní předem. Podle princezny Marie jejich dceru Athenu po rozhodnutí královny ve škole šikanovali a ptali se jí, jestli už není princezna. Joachim také dodal, že jeho vztahy s bratrem, korunním princem Frederikem, jehož dětí se změny netýkají, jsou komplikované.

Dánský princ Felix, princezna Marie, princ Joachim, princezna Athena, princ Henrik a princ Nikolai (Kodaň, 11. září 2022)

Frederikova manželka, korunní princezna Mary, se tchyně zastala. „Změna může být extrémně obtížná a může opravdu bolet. To ale neznamená, že rozhodnutí není správné,“ řekla v Kodani pro list Ekstra Bladet s tím, že i když se změny netýkají dětí, které má s korunním princem, do budoucna není vyloučeno, že také přistoupí k omezení titulů.

Princ Joachim prohlásil, že zeštíhlení dánské královské rodiny se nebrání. Modernizace ale podle něj musí být provedena správným způsobem. „Jde o děti. Pořádek a děti. Je to velmi těžké,“ uvedl. I když jeho švagrová připustila, že možná také některé její děti v budoucnu přijdou o tituly, mají podle prince čas připravit se na to. „To my jsme neměli,“ dodal.

Královnin krok kritizovala i Joachimova první manželka, hraběnka z Frederiksborgu Alexandra, se kterou má starší syny. „Nemůže uvěřit, proč a proč teď, protože pro to není žádný dobrý důvod. Stejně by všichni přišli o své tituly v den svatby. Její synové jsou mladí muži, takže by se mohli v blízké budoucnosti oženit, tak proč to nemohlo chvíli počkat, aby tituly zmizely v jejich šťastný den?“ dodala mluvčí hraběnky.