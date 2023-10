Musím si zvykat, řekl bývalý dánský princ Nikolai o odebrání titulu

Nejstarší královnin vnuk kvůli studiu přebývá v Sydney a nedávno promluvil o tom, jak si představuje svůj život poté, co královského titulu pozbyl. „Myslím, že do budoucna budu svobodnější, ale na druhou stranu jsem se dosud nijak omezeně necítil. Takže pro mě… se zatím nic nezměnilo. Změny se projeví až v budoucnosti,“ uvedl v rozhovoru pro australský zpravodajský web Nine.com.au.

V rozhovoru pro dánský bulvár Ekstrabladet nicméně před časem zmínil, že on i jeho rodiče jsou z tohoto rozhodnutí v šoku, a to především kvůli tomu, jak rychle se vše událo.

Celé téma je z jeho pohledu pro královskou rodinu „citlivou záležitostí“. Například jeho otec Joachim se nijak netají svou nelibostí vůči tomuto kroku. „Není vtipné vidět, když vaše děti někdo takto znevažuje. Ocitají se tak v situaci, v níž se nemají jak vyznat,“ uvedl královnin mladší syn.

Když se pak novináři dotázali Nikolaie, zda se i on tímto poměrně šokujícím vývojem událostí cítí nějak osobně raněn, odpověď na to podal veskrze diplomatickou. „Neřekl bych, že raněn. Nemám v úmyslu přilévat olej do ohně. Jenom je to asi pořád trochu zvláštní a musím si zvykat,“ prohlásil hrabě, který se věnoval i kariéře modela.

Dánský princ Felix, princezna Marie, princ Joachim, princezna Athena, princ Henrik a princ Nikolai (Kodaň, 11. září 2022)

Královna své rozhodnutí zdůvodnila tím, že děti nyní budou moct „utvářet svůj život mnohem víc podle svého, než kdyby je omezoval královský titul“. Navzdory této změně však potvrdila, že pozice všech čtyř královských potomků prince Joachima v následnickém pořadí zůstaly nezměněné. Joachim má Nikolaie a syna Felixe (21) z prvního manželství s hraběnkou Alexandrou. S druhou manželkou Marií má syna Henrika (14) a dceru Athenu (11).

Starší královnin syn, korunní princ Frederik má s korunní princeznou Mary také čtyři potomky. Prince Christiana, který 15. října oslaví 18. narozeniny, princeznu Isabellu (16) a dvanáctiletá dvojčata, prince Vincenta a princeznu Josefínu.