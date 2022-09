Dánská královna Margrethe II. odebrala čtyřem vnoučatům tituly

„Svým rozhodnutím si Její Veličenstvo královna přeje vytvořit rámec pro to, aby čtyři vnoučata byla schopna utvářet svůj vlastní život v mnohem větší míře, aniž by byla omezována zvláštními ohledy a povinnostmi, které formální spojení s dánským královským rodem jako institucí zahrnují,“ uvedl palác v prohlášení.

O titul princ a princezna od začátku roku 2023 přijdou synové prince Joachima Nicolai (23) a Felix (20), které má s první manželkou, hraběnkou z Frederiksborgu Alexandrou, a také Henrik (13) a Athena (10), jejichž matkou je princova nynější choť princezna Marie. Královnina vnoučata nebudou muset plnit královské povinnosti a účastnit se oficialit. Zůstanou jim tituly hrabě či hraběnka z Monpezatu. Zároveň jim zůstává pořadí v nástupnictví na dánský trůn.

Rozhodnutí se netýká čtyř dětí korunního prince Frederika a korunní princezny Mary. Princ Christian (16), princezna Isabella (15) a jedenáctiletá dvojčata princ Vincent a princezna Josephine budou i nadále součástí oficiální královské domácnosti.

Dánský princ Felix, princezna Marie, princ Joachim, princezna Athena, princ Henrik a princ Nikolai (Kodaň, 11. září 2022)

Podle paláce je rozhodnutí podobné těm, které v uplynulých letech udělaly i jiné královské rody. Švédský král Carl XVI. Gustaf v roce 2019 odebral královské statusy všem vnoučatům, kromě dětí korunní princezny Victorie. Dětem princezny Madeleine a prince Carla Philipa sice ponechal tituly prince nebo princezny, ale staly se tituly osobními, což znamená, že na ně nebudou mít právo jejich budoucí manželé a děti.

Matka princů Nicolaie a Felixe pro dánský list Se og Hør prohlásila, že je šokována a její děti se cítí odstrčené. „Všichni jsme tímto rozhodnutím zmateni. Jsme zarmouceni a v šoku. Přichází to jako blesk z čistého nebe. Děti se cítí ostrakizovány. Nedokážou pochopit, proč jim byla odebrána jejich identita,“ uvedla mluvčí královniny bývalé snachy.

Novináři se Margrethe II. během návštěvy v Národním muzeu v Kodani na její krok zeptali. „Je to věc, kterou jsem zvažovala poměrně dlouho a myslím, že to pro ně bude dobré v jejich budoucnosti. To je důvod,“ prohlásila s tím, že si nevšimla, že by její vnoučata vnímala věc negativně a cítila se odstrčena. „Musím říct, že jsem nic takového neviděla.“