Dánská královna vysvětlila, proč připravila svá vnoučata o tituly

Královna Margrethe II. prozradila, že pokud by tituly svým vnoučatům neodebrala sama, toto břemeno by zůstalo na korunním princi Frederikovi, jakožto budoucím králi. „Je lepší, že jsem to udělala já. Protože pak to zkrátka byla ‚ta stará dáma, která se tak rozhodla‘,“ říká.

Rozhodnutí dánského dvora navazuje na kroky dalších panovnických rodů po celé Evropě. „Královna si přála vytvořit podmínky, díky kterým její čtyři vnoučata budou moci svobodněji rozhodovat o svých životech. Nebudou je omezovat normy a povinnosti spojené s monarchií,“ citoval web CNN oficiální oznámení.

Přestože motivací královny bylo dopřát svým vnoučatům normální život, čekalo královskou rodinu po oznámení rozhodnutí několik bouřlivých týdnů. Konflikty už prý rodina vyřešila a krok královny chápe.

Dánský korunní princ Frederik a královna Margrethe II. (Berlín, 10. listopadu 2021)

Panovnice zbavila titulů děti prince Joachima, jedenáctiletou Aténu, dvacetiletého prince Felixe, třináctiletého prince Henrika a třiadvacetiletého prince Nikolaje. Nyní jsou označováni jako „jejich excelence“.

V lednu letošního roku dánská královská rodina aktualizovala své webové stránky, aby uvedla nový status těchto členů rodiny.

Po smrti britské královny Alžběty II. se Margrethe II. stala jedinou žijící královnou na světě. V současné době je také druhou nejdéle sloužící panovnicí na světě, hned po Hassanalu Bolkiahovi, brunejském sultánovi. Na dánském trůnu kraluje už přes padesát let.