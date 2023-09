K doktorům se nehrnu. Věřím, že choroby mají původ v psychice, říká Hůlka

„Já se k doktorům moc nehrnu. Paní doktorka mě vždycky nahání a vzkazuje po celé vesnici, abych došel na preventivní prohlídku. A protože ji mám rád, tak vždycky dorazím. Nejsem vzorný pacient,“ přiznal Daniel Hůlka.

„Mne nejvíc nadchnul pan doktor Jan Hnízdil, který praktikuje celostní medicínu. Hodně věřím tomu, že choroby mají původ v psychice. Když se člověku podaří zbavit se psychického napětí, tělo dostane možnost nastartovat uzdravovací proces,“ vysvětluje zpěvák s tím, že povídání se zmíněným lékařem pro něj bylo něco fantastického.

„Když jsem odcházel, řekl mi, že jsem ve velmi dobrém zdravotním stavu. A přesně tak jsem se i cítil,“ říká.

Na jaře roku 2012 ležel Daniel Hůlka tři týdny na jednotce intenzivní péče s rozsáhlým zánětem slinivky, kvůli němuž visel zpěvákův život doslova na vlásku. „Myslel jsem, že umírám,“ přiznal tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz.

Hůlku trápily v minulosti i další vážné zdravotní problémy. Potýkal se s panickými atakami. „Zvenčí vypadaly jako epileptický záchvat. Absolvoval jsem desítky vyšetření. Nikdo dlouhou dobu nevěděl, co se mnou je,“ řekl s tím, že až zkušený neurolog mu oznámil správnou diagnózu.

„Řekl mi, že mám poruchu neurovegetativního systému. Jmenuje se to těžká exogenní deprese, je to odrůda panické ataky,“ vysvětlil s tím, že problémy se u něj dostavily překvapivě v době, kdy byl relativně v klidu.

Daniel Hůlka a Barbora Klementová se vzali v roce 2017 v Las Vegas

„Skončil jsem tehdy všechno a dva roky jsem nehrál a dával se celkově dohromady. Až když jsem se pak vrátil do divadla, padlo to na mě. Řízl jsem sebou na podlahu a začal se klepat. Panická ataka je mrcha. Dokud jste pod silným tlakem, vydržíte to. A pak to zničehonic přijde,“ říká.

Přestože Hůlku čekal dvoják Drákuly až v Žilině, jako kamarád producenta Davida Novotného na finále projektu Anděl mezi zdravotníky v náchodském divadle zpěvák ani letos nechyběl.

„Jezdím po celé republice křížem krážem a do toho počítám i Slovensko, protože jsem Čechoslovák, nikdy jsem se neoddělil. Nestěžuji si, je toho hodně, chvilkami jsem docela utahaný, protože přejezdy jsou někdy dlouhé. Ale s mými holkami jsme to pojali sportovně. Tam, kde zpívám, si vyjedeme na rodinný výlet a zůstaneme třeba i na pár dní,“ uvedl.

Čeká ho i nabitý pracovní podzim. „V záři hrajeme poslední Rusalku na Letní scéně na Vyšehradě. To se těším, Vyšehrad je moje srdeční místo,“ říká.

První premiéra přijde až příští rok, a to Prodaná nevěsta. „Já a můj pedagog a přítel Vladimír Chmelo jsme na mé roli Kecala pracovali celé léto. Ze začátku jsem byl z toho až nešťastný, protože Kecal je opravdu strašně ukecaný. Ale pak zjistíte, že je v tom určitý systém a krásně se mi to zpívá. Smetana byl génius. Dlouho jsem se nepotkal s rolí, do které jsem se tak zažral,“ uvedl Daniel Hůlka a dodal, že díky opeře omládl.

„Jak šťastný mám soukromý život a ve spojení s tím, že jsem zapracoval na technice zpěvu, tak si to zpívání užívám. Zpívá mi to jako nikdy,“ dodává.

Daniel Hůlka má pětiletou dceru Rozárku. Před svatbou V las Vegas s průvodkyní Barborou Klementovou v roce 2017 byl zpěvák už jednou ženatý. V roce 2002 si vzal tanečnici Libuši Vojtkovou, s níž se o dva roky později rozvedl.

VIDEO: Kam tenkrát šel můj bratr Jan – Daniel Hůlka (2022):