Říznul jsem s sebou na zem a začal se klepat, popsal zdravotní potíže Hůlka

Daniela Hůlku trápily v minulosti vážné zdravotní problémy. Kromě nemocné slinivky měl deprese a potýkal se také s panickými atakami. „Zvenčí vypadaly jako epileptický záchvat. Absolvoval jsem desítky vyšetření. Nikdo dlouhou dobu nevěděl, co se mnou je,“ popsal v pořadu Povídej.

Až zkušený neurolog mu oznámil správnou diagnózu. „Řekl mi, že mám poruchu neurovegetativního systému. Jmenuje se to těžká exogenní deprese, je to odrůda panické ataky,“ vysvětluje zpěvák s tím, že problémy se u něj dostavily překvapivě v době, kdy byl relativně v klidu.

„Skončil jsem tehdy všechno a dva roky jsem nehrál a dával se celkově dohromady. Až když jsem se pak vrátil do divadla, padlo to na mě. Říznul jsem s sebou na podlahu a začal se klepat. Panická ataka je taková mrcha. Dokud jste pod silným tlakem, vydržíte to. A pak to zničehonic přijde,“ říká.

Podle Daniela Hůlky, který se proslavil hlavní rolí v muzikálu Dracula, mohlo být jedním ze spouštěčů zdravotních problémů období, kdy hrál až v devíti inscenacích najednou.

„Díky úspěchu, který měl Dracula, se mi otevřelo obrovské pole seberealizace ve zpěvu i herectví. Bral jsem tehdy všechnu práci, co přišla. Byl to strašlivý nápor na nervy. Nemohl jsem normálně spát a měl jsem rozházený biorytmus. Všechny tyto problémy se postupně nasčítaly. Pak jsem si vzal pauzu,“ popisuje.

Začal docházet na terapie a se svým neduhem se snažil bojovat. Vše se nakonec změnilo k lepšímu až po narození dnes už tříleté dcery.

„Když se nám narodila Rozárka, všechno zmizelo. Dítě a láska v mém životě zametly všechny neduhy. Nikdy jsem nebyl šťastnější. Rozárka je moje štěstí a manželka Barborka také. To, že jsem se s ní setkal, změnilo můj život,“ dodal zpěvák, který v poslední době díky změně životního stylu, své ženě i každodenním procházkám se psem viditelně zhubl.

„Mám velmi aktivního psa, se kterým dvakrát denně ujdu několik kilometrů. Ve zbylém času buď pracuji, nebo se věnuji dcerce Rozárce, která je velmi živá a hravá. No a když nastane večer, mám mladou manželku. Výsledek mojí životní náplně je takový, že jsem zhubl patnáct kilo,“ dodává spokojeně Hůlka.

Před svatbou s průvodkyní Barborou Klementovou byl zpěvák už jednou ženatý. V roce 2002 si vzal tanečnici Libuši Vojtkovou, s níž se o dva roky později rozvedl.