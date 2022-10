Bývalý tenisový šampion Boris Becker ve vězení zhubl, učí spoluvězně jógu

Podle Beckerova právníka Olivera Mosera se bývalému úspěšnému tenistovi ve vězení daří vzhledem k okolnostem velmi dobře. Učí asi pětačtyřicet spoluvězňů, jak správně posilovat, jaké jsou zásady zdravé výživy, vysvětluje jim pravidla krizového managementu a velmi oblíbený je i díky svým lekcím jógy a společným meditacím.

„Je u mnoha spoluvězňů velmi oblíbený. Rozhodně tam nezažívá žádná muka. Pracuje jako asistent vězeňského trenéra pro fitness a psychologii,“ prozradil pro německý Der Bild Beckerův známý.

„Ačkoliv může normálně telefonovat a komunikovat s vnějším světem, nechce tam rozhodně zůstat ani o den déle, než je nutné,“ dodal.

Věznice Huntercombe, kde si odpykává trest bývalý tenista Boris Becker. (Oxfordshire, květen 2022)

Některým vězňům prý vadí, že Boris Becker dostal okamžitě práci asistenta, na kterou musí „neprivilegovaní vězni“ čekat obvykle dlouhé roky. „Získat práci jako asistent ve třídě, je považováno za privilegium. Becker dostal to místo jen několik týdnů poté, co byl odsouzen. Mnozí z nás jsou rozhořčeni a rodiny některých vězňů napsaly dopisy se stížnostmi,“ cituje deník The Sun zdroj z věznice.

Bývalý tenista byl letos 29. dubna odsouzen za provinění v insolvenčním řízení, soud jej uznal vinným mimo jiné z neposkytnutí kompletního soupisu majetku a tajení dluhů. Do vězení nastoupil okamžitě, odsedí si minimálně polovinu trestu. Za dobré chování pak může být na žádost propuštěn.

Po pouhém měsíci pobytu v drsné věznici Wandsworth byl tenista přesunut do mírnějšího vězení v Huntercombe, kde by si měl odpykat zbytek trestu.

Becker doufá, že bude repatriován do Německa do listopadu tohoto roku v rámci britského programu předčasného vyhoštění. Podle mírnějšího německého trestního zákoníku by pak mohl být propuštěn na podmínku dokonce ještě před Vánocemi.

Tenista se proslavil v roce 1985, kdy v sedmnácti letech vyhrál jako první nenasazený hráč Wimbledon. Později se stal také světovou jedničkou a získal grandslamové trofeje z Australian Open a US Open.

VIDEO: Vyhlášené vězení Wandsworth, kde strávil Becker část trestu: