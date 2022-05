Becker ve vězení: drogy, násilí, hluk a nuda. Budou od něj chtít podpis?

Bývalý skvělý tenista byl v pátek odsouzen za provinění v insolvenčním řízení, soud jej uznal vinným mimo jiné z neposkytnutí kompletního soupisu majetku a tajení dluhů.

Do vězení musel Becker nastoupit ihned a skončil v zařízení, které je v Británii nechvalně proslulé.

Tamní média píší třeba o zprávě vrchního vězeňského inspektora Charlieho Taylora, která odhalila trestance poznamenané zneužíváním drog a problémy s duševním zdravím. Podle kontroly tam „zoufale znudění“ vězni tráví více než 22 hodin denně v rozpadlých celách.

Další běžnou součástí Wandsworth Prison je násilí, dozorci musejí vězně od sebe rozhánět v průměru až čtyřikrát denně.

Své zážitky z vězení sepsal do knižní podoby novinář a dokumentarista Chris Atkins, který ve Wandsworthu strávil pět let za daňové podvody.

„První věc, která mě zasáhla, byl hluk,“ líčil. „Křik, vyhrožování, řvaní, smích, hádky, kňučení, pláč, vytí. Jako by si někdo stáhl každý jednotlivý zvukový efekt a vyřval je všechny najednou.“

Britský Daily Mail cituje zdroj z vězení, který říká, že Becker dostal vlastní celu, ale že se tento týden nejspíše přesune do sdílené.

Atkins ve své knize popisoval spoluvězně následovně: „Většina vypadá, že je vážně psychicky nemocná, nebo je v drogovém opojení, či obojí dohromady. A co dělají celý den? Kouří koření a sledují televizi. Pro většinu začíná den v 7:45. Ti, kteří jsou zaměstnáni, pracují v kuchyni a jako uklízeči. Zbytek stráví většinu dne ve svých celách.“

Daily Mail dále uvádí, že pokud bude mít 54letý Němec štěstí, přesune se do křídla H pro privilegované vězně. Ale i tato část má jen šest sprch pro 86 cel, z nichž většinu obývají dva odsouzenci.

Bývalý vězeň Atkins nicméně věří, že Becker může pobyt ve Wandsworthu zvládnout bez újmy.

„Je to velmi násilné vězení, ale pokud budete mít hlavu skloněnou a nezapletete se do drog, dluhů a politiky jednotlivých křídel, není to tak nebezpečné. Bradu nahoru a nebude to tak zlé.“

„Všichni ho budou považovat tak trochu za hrdinu. Pravděpodobně bude zaplaven lidmi, kteří budou chtít jeho autogram.“

Becker by však jistě uvítal, kdyby si mohl k žádostem o podpis odskočit do nedalekého Wimbledonu.