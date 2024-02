Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Když se Bianca Censori objevila jen v průsvitných punčochách v ulicích Paříže, ptala se média, proč nedostala pokutu za exhibicionismus. Ve Francii za to hrozí finanční postih 15 tisíc eur nebo až roční pobyt ve vězení.

Censori se ovšem pokutě vyhýbá jednoduchým trikem – neviditelným prádlem, jaké používají hollywoodské hvězdy při natáčení intimních scén. Jsou to samodržící tanga, která zakryjí vulvu a kouká z nich jen malá část. Na vulvě je drží omyvatelné silikonové lepidlo.

Pokutám se tak Censori vyhýbá, ne však odsouzení veřejnosti včetně své rodiny a také bývalé Westovy manželky Kim Kardashianové, která si nepřeje, aby takto Censori chodila v přítomnosti dětí, které s Westem má, především nejstarší dcery North. To manželé respektují, a když mají v péči North, chodí Censori na veřejnosti v bundě.

Podle deníku Daily Mail si s Westem chce promluvit především jeho tchán, který tvrdí, že raper zakazuje Biance stýkat se s rodinou a vystavuje ji jako svou nahou trofej. „Biančin otec Leo se chce Kanyeho zeptat, co by dělal, kdyby jeho dcery North nebo Chicago povzbuzovali jejich manželé, aby chodily polonahé na veřejnosti,“ řekl zdroj blízký rodině Censori, která s Biancou nemá aktuálně žádný kontakt.

„Muž, který má chránit dceru pana a paní Censori je tentýž muž, který ji uzavírá před vlastní rodinou. Leo mu chce upřímně říct, že ubližuje jeho rodině a z jeho milované dcery dělá laciné zboží. Žádný milující muž by nepovzbuzoval ženu, aby se na veřejnosti prezentovala takto. To není láska, to je kontrola,“ dodal.

Leo Censori ovšem není žádný svatoušek. V roce 1982 byl odsouzen za držení drog a odseděl si pět let ve vězení. Byl také odsouzen za nelegální držení zbraně. Je navíc bratrem vůdce gangu Erise Censoriho, přezdívaného Melbournský Al Capone, který byl odsouzen za vraždu na doživotí.