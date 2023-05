Asi nepozornost řidiče, tříletou dceru vedl manžel, říká o nehodě Kohoutová

Počátkem týdne šokovala Berenika Kohoutová zprávou o tom, že její teprve tříletou dceru Lolu srazilo na dopravním přechodu v Praze auto. Mezi sledujícími na sociálních sítích i v komentářích pod mnoha články na toto téma se rozproudila debata o tom, čí je to vina. Někteří se navážejí do herečky s tím, že jim by se něco takového nikdy stát nemohlo, jiní se jí naopak zastávají.

Kohoutová se následně rozhodla upřesnit detaily ohledně nehody a popsala podrobněji celou situaci.

„Nestalo se nic mně, nestalo se nic Lole. Ale byl to Kryštof, který přecházel s Lolou přes přechod – a narazilo do nich auto. Bylo to tak, že Kryštof se samozřejmě rozhlédnul, ale když vidíte, že to auto se blíží, a vidíte, že to stihnete, tak předpokládáte, že ten řidič vás vidí a že zastaví. Já nevím, co tam pan řidič dělal za tím volantem, nevíme to nikdo. Asi nějaká chvilková nepozornost. Doufám, že to nebylo nic jiného. A prostě do nich narazil,“ vysvětlila na Instagramu a vychválila svého manžela.

„Kryštof to vykryl, protože je náš totální superhrdina. Lolu držel za ruku celou dobu a nechci domyslet, co by se stalo, kdyby ji nedržel, kdyby ona běžela před ním. Naštěstí ji držel za ruku, takže ji ve chvíli nárazu vymrštil nahoru a držel ji, celou dobu ji držel, ustál to. Loly se to auto bohužel nějak dotklo, ale naštěstí nemá žádné vnitřní zranění, nemá vlastně ani žádné škrábnutí, a Kryštof asi sice má, ale říká, že ne,“ dodala Kohoutová, která ve videu na sociálních sítích, které z Instagram Story už zmizelo, ukázala i dcerku.

Kohoutová následně vyzvala také k tomu, aby lidé hodnotili práci záchranářů a vyjádřili svůj názor ne na Instagramu, jako to udělala ona, ale přímo na webu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v sekci přímo k tomu určené. Zde je možno napsat zaměstnancům pochvalu či poděkování, anebo stížnost.