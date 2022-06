Na prvním rande jsem se zeptala, jestli chce se mnou dítě, říká Kohoutová

„On mi napsal, já jsem mu žádost o přátelství potvrdila a takhle to začalo. Psali jsme si měsíc. Ale furt. Od rána do večera. Pořád. On píše texty pro jednu reklamku, takže psát umí. Ale hrozně se styděl se mnou jít na rande,“ pokračovala herečka ve vyprávění.

Když se nakonec Kryštof Kubín odhodlal přijít na schůzku, její průběh ho zřejmě dost překvapil. „Bylo vidět, že je hodně nervózní, a tak si dodával na kuráž. A já místo toho, abych řekla, že to není možný, že jde se mnou na rande úplně ožralej, jsem řekla: Jé, to je skvělý, nechceš se mnou mít dítě?“ vzpomínala na setkání se svým osudovým mužem Kohoutová.

O začátku jejich vztahu vypráví i její píseň s názvem Tři tečky. Videoklip k písni natáčel režisér Jan Strach, který si do něj přizval i taneční skupinu.

Berenika Kohoutová jako Marta v rámci novinky Letní scény Kampa

V únoru 2020 se herečce narodila dcera Lola a loni na podzim se s copywriterem vzali. Pro Bereniku Kohoutovou to byla druhá svatba. V roce 2016 si vzala filmového producenta Pavla Čecháka. Rozvedli se v roce 2018.

Berenika Kohoutová také prozradila, že sama teď zažívá velkou nervozitu, neboť má před premiérou muzikálu Marta, v němž získala titulní roli. „Marta se hraje úplně debilně. Neomlouvám se jí za to. Je to taková osobnost, že na ní není ani desetina milimetru, na které by se dalo něco shodit, zesměšnit nebo říct, že je nesympatická. Až to prostě nejde zahrát. Mnohem snáz se hrajou zlý, špatný postavy. Marta je úžasná osobnost, která navíc říká, abychom z ní nedělali ikonu,“ vysvětlila Kohoutová.