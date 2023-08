Po patnácti letech jsem zdravá, říká o lymské borelióze topmodelka Hadidová

„Moje malé já, které trpělo, by bylo hrozně pyšné na to dospělé, které to nevzdalo,“ uvedla svůj příspěvek na Instagramu Bella Hadidová. Od dětství trpěla závažnými zdravotními problémy, mezi něž patřila lymská borelióza, chronické obtíže a souběžné infekce.

Lymskou chorobou přitom trpěla i její matka Yolanda a nejmladší sourozenec, bratr Anwar. „Jsem mamince vděčná, že celou dobu archivovala moje lékařské záznamy, nehnula se ode mě, chránila mě a podporovala, ale hlavně mi celou dobu věřila,“ napsala topmodelka.

„Žít s tímhle čím dál horším stavem a zároveň neustále pracovat, aby na mě všichni byli hrdí, to si vybralo vcelku nepopsatelnou daň. Mít tolik trápení a nemocí a zároveň tolik požehnání, výsad, příležitostí a lásky – nic rozporuplnějšího jsem asi nikdy nezažila,“ přiznává. „Nejtěžší na tom bylo asi to, když mě lidé soudili podle toho, jak vypadám, a ne podle toho, jak se cítím.“

Kvůli své nemoci musela přestat navštěvovat střední školu a učila se doma. Byla neustále unavená, měla problémy s pamětí, poruchu pozornosti, problémy se spánkem, bolesti hlavy, svalů, zvonění v uších, byla přecitlivělá na světlo a měla další problémy. Hlavní příčinou byla lymská borelióza, k níž se přidružily další infekce přenášené klíšťaty, jako babesióza.

K příspěvku přiložila několik fotek, na nichž jsou vidět lékařské dokumenty a záběry, na nichž podstupuje různé metody léčby. „Vybrala jsem ty nejpozitivnější, protože přes veškerou bolest to byl obohacující zážitek,“ píše.

„Děkuji také za trpělivost úžasné firmě, kde pracuji, mým podporovatelům a agentům Jill a Josephovi, že mě chrání. Mám vás všechny ráda a slovy nedokážu popsat, jak moc si vás vážím.“ Podobně pak poděkovala rovněž svému doktorovi a zdravotním sestřičkám.

„Hlavně chci říct, že 1) jsem v pohodě a není čeho se bát a 2) za žádnou cenu bych nic neměnila,“ říká. „Kdybych si tím vším měla projít znovu, abych se dostala přesně do tohoto bodu, kde jsem teď, šla bych do toho. Díky tomu jsem dnes tím, kým jsem,“ dodala.