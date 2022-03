Topmodelka Hadidová poprvé přiznala plastickou operaci nosu v dětství

Důvodem mělo podle Belly Hadidové být to, že měla vždy problém s vlastním vzhledem a vedle starší sestry Gigi si připadala jako „ta ošklivá“. Mnozí fanoušci modelky se však na sociálních sítích navážejí do její matky, bývalé modelky a hvězdy reality show Yolandy Hadidové (58), kterou nazývají ironicky „matkou roku“. Je podle nich nesprávné, aby dívka ve čtrnácti letech podstoupila takovýto kosmetický zákrok a Yolanda ho prý neměla dceři v honbě za kariérou a penězi dovolit, ale naopak rozmluvit.

Bella Hadidová, jedna z nejlépe placených topmodelek světa, jejíž původ sahá napůl do Nizozemska a napůl do Palestiny, se nyní po letech přestala rhinoplastikou prodělanou v dětství tajit. Tvrdí, že svého rozhodnutí lituje a že by byla nejraději, kdyby se kdysi bývala obešla bez operace.

„Měla jsem si nechat nos po svých předcích. Myslím, že bych se s ním časem sžila,“ uvedla Hadidová v rozhovoru pro magazín Vogue. Raný věk, ve kterém kosmetickou operaci podstoupila, nijak neodporuje americkým zákonům. Rhinoplastiku zde lze provést v době, kdy je nos aspoň z 90 % kompletně dorostlý, což prý pro některé dívky může platit už v jejich třinácti letech.

K přiznání o zákroku modelka dospěla v reakci na analýzu, kterou provedl jeden z proslulých plastických chirurgů celebrit, lékař Julian de Silva. Ten porovnal deset let staré fotografie Belly s těmi současnými a poukázal na to, že jsou z nich patrné výrazné změny, na jejichž vysvětlení by dospívání samotné nestačilo.

Bella Hadidová každopádně trvá na tom, že plastika nosu je jedinou operací, kterou kdy podstoupila. „Lidi si myslí, že jsem si obličej nechala úplně rozes*at kvůli tomu, že jsem v pubertě vypadala zkrátka divně. Třeba na botoxu jsem nikdy nebyla, tečka. Taky přece určitě všichni nevypadáte stejně jako ve třinácti, ne?“ brání se topmodelka.