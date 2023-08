Žid je víc než Palestinec? Supermodelka se pustila do hádky s ministrem

„Mé právo, právo mé ženy a mých dětí pohybovat se po Judeji a Samaří je důležitější než svoboda pohybu Arabů,“ řekl minulý týden izraelský ministr, přičemž použil zastaralý název pro Západní břeh Jordánu. „Právo na život má přednost před svobodou pohybu,“ dodal.

Svá slova pronesl v rozhovoru pro izraelskou televizi poté, co palestinští útočníci zabili nebo zranili několik Izraelců na území, které se má stát součástí budoucího palestinského státu.

Při útoku na dálnici nedaleko města Hebron 21. srpna zemřela žena a muž, který jel s ní, utrpěl vážné zranění. Podle izraelských médií na dvojici střílel pravděpodobně Palestinec nebo několik Palestinců z vozidla projíždějícího kolem. Izraelská záchranná služba uvedla, že v automobilu obětí bylo také šestileté dítě, které „jako zázrakem“ vyvázlo bez zranění.

Ještě o několik dní dříve byli na Západním břehu při pravděpodobně palestinském útoku zastřeleni dva Izraelci. Při střelbě u myčky aut přišli o život otec se synem.

Oba útoky se dočkaly nadšených reakcí ze strany radikálních palestinských hnutí Hamas a Islámský džihád, zatímco izraelský premiér Benjamin Netanjahu k incidentu z dálnice řekl, že Izrael je „uprostřed teroristického útoku“ a obvinil z něj mimo jiné Írán.

Ultranacionalista Ben-Gvir se ve zmíněném rozhovoru obrátil na moderátora, izraelského Araba Mohammada Magadliho a ke svému výroku o větších právech židovských osadníků dodal: „Promiňte, Mohammade. Ale taková je realita.“

Rozhovor pro izraelskou televizi:

Právě na to na sociálních sítích zareagovala světoznámá modelka Bella Hadidová, jejímž otcem je palestinský developer Mohamed Hadid.

„Na žádném místě, v žádné době, zejména v roce 2023, by neměl být jeden život cennější než druhý. Zejména jen kvůli jejich etnické příslušnosti, kultuře nebo čiré nenávisti,“ uvedla. Zveřejnila také video od izraelské nevládní organizace na ochranu práv B’Tselem, v němž izraelští vojáci v Hebronu říkají neznámé ženě, že Palestinci nesmějí chodit po určité ulici, protože je vyhrazena Židům.

„Připomíná to někomu něco?“ napsala Hadidová. A naštvala tím Ben-Gvira, který jí na kritiku odpověděl: „Zvu vás do (osady) Kirjat Arba, abyste viděli, jak tu žijeme, jak jsou tu každý den vražděni Židé, kteří v životě nikomu nic špatného neudělali,“ napsal na síti X a modelce také podle listu The Guardian vzkázal, že „nenávidí Izrael“.

Ulice jen pro Židy?

Ministrovy výroky nicméně nepobouřily jen nizozemsko-palestinskou modelku. Před Ben-Gvirovým domem se objevili demonstranti a jeho slova „promiňte, Mohammade“ se stala ironickým a virálním sloganem na sociálních sítích.

Pro mnohé kritiky izraelské vlády Ben-Gvirovy výroky posloužily jako důkaz, že se Svatá země pomalu mění v apartheid (označení pro politiku rasové segregace, pozn. red.). V souvislosti s postavením Palestinců se o systému založeném na segregaci obyvatel občas mluví v západních médiích, což Izrael hodně dráždí.

„Při srovnávání s jihoafrickým apartheidem jsem vždy opatrný, ale současná situace skutečně vykazuje hodně podobných prvků. A může to být ještě výrazně horší, skutečně se to může velmi podobat jihoafrickému modelu,“ uvedl před časem pro iDNES.cz politolog a expert na Blízký východ Marek Čejka.

Protesty nicméně Ben-Gvira nezviklaly. „Ano, právo mé a mých židovských spoluobčanů cestovat a vracet se bezpečně domů po silnicích v Judeji a Samaří předčí právo teroristů, kteří po nás házejí kameny a zabíjejí nás,“ přisadil si pak ještě ministr, který byl v minulosti usvědčen z podněcování k rasismu a podpory teroristické organizace.

Na jeho stranu se přidal i premiér Netanjahu a prohlásil, že „Izrael na Západním břehu umožňuje maximální svobodu pohybu“. „Palestinští radikálové však této svobody zneužívají k tomu, aby vraždili ženy, děti a rodiny tím, že je na různých místech různých cest přepadávají,“ řekl. „To je to, co minist Ben-Gvir myslel, když řekl, že právo na život předčí svobodu pohybu,“ dodal.

Podle agentury AP palestinští útočníci jen od začátku letošního roku zabili na 30 Izraelců. Ve stejné době izraelští vojáci na Západním břehu zabili téměř 180 Palestinců, přičemž o většině z nich řekli, že šlo o radikály.