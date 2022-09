Modelka Bella Hadidová kvůli muslimskému původu zažila obtěžování

Bella Hadidová se narodila ve Washingtonu a první čtyři roky vyrůstala pod vlivem svých palestinských příbuzných. Když se však její rodiče rozešli, přestěhovala se s matkou a dvěma sourozenci do Santa Barbary.

Nyní tvrdí, že to byl pocit, jako kdyby ji z palestinské rodiny vytrhli. V Kalifornii totiž kromě kulturního šoku zažila i obtěžování kvůli arabskému původu. Modelka prohlásila, že ve skutečnosti chtěla v palestinské tradici a náboženství pokračovat.

„Strašně ráda bych bývala vyrůstala s tátou a denně se učila praktikovat muslimskou kulturu, ale nebylo mi přáno. Po téhle části mé osobnosti se mi stýskalo, cítila jsem se z toho smutná a osamělá,“ svěřila se v nedávném rozhovoru pro magazín GQ s tím, že během vyrůstání v Santa Barbaře se naopak stávala terčem rasistických poznámek a šikany.

O to větší radost má ze svého hereckého debutu v seriálu Ramy, kde hraje americkou muslimku. Tato role v ní znovu probudila touhu prozkoumat svůj muslimský odkaz, který byl rozvodem jejích rodičů upozaděný.

V souvislosti s tím zmínila i radostnou vzpomínku z natáčení, kdy ji filmový štáb překvapil dárkem. Věnoval jí tričko s nápisem Free Palestine. To ji tehdy dojalo natolik, že se neubránila slzám. „Od mého arabského dětství to byl první moment, kdy jsem měla pocit, že jsem mezi svými,“ řekla modelka, která se od roku 2021 v New Yorku sama aktivně účastní propalestinských protestů.

Nakonec přiznala, že zpětně lituje plastické operace, kdy si ve čtrnácti letech nechala upravit nos. Tehdy tak učinila kvůli pocitu, že není tak krásná jako její starší sestra Gigi, se kterou se vždy porovnávala. „Kéž bych si bývala nechala nos svých předků. Dneska si myslím, že bych se s ním časem sžila,“ dodala.