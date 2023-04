Vedl nás velmi důsledně, v Pelíškách to je přesně on, říká Kodetová o otci

„Moc ráda vzpomínám na dětství, speciálně na dokumenty o holokaustu, které jsem musela sledovat, když mi bylo možná dvanáct. Táta nás vedl opravdu velmi důsledně,“ popsala herečka.

Soužití s ním bylo leckdy náročné. „Táta vždycky přišel z divadla a vyprávěl mamince, co se v tom divadle všechno dělo, a když to vyprávěl tři hodiny a maminka už nemohla, tak vytáhl nás. To byly tak dvě ráno. Do toho si začal pouštět Beethowena, takže jsme museli poslouchat takhle v noci klasickou hudbu, a vždycky nám u toho vyprávěl, co skladatel tím určitým taktem myslel.“

Jiří Kodet byl stejný pedant jako ve své roli otce Krause ve filmu Pelíšky. „To byl tatínek. Jsem moc ráda, že měl příležitost si tuto roli zahrát, a díky ní se stal nesmrtelným, i když už je to osmnáct let, co odešel. Jsem vděčná Honzovi Hřebejkovi, že s ním to natáčení vydržel a že to dali dohromady. Protože to je esence mého táty. Tam je ta bolest, melancholie, a zároveň je tam vidět ta laskavost. Jemu šlo vždycky o podstatné věci, aby byla profesionálně odvedená práce a aby svět byl lepší. Jsem vděčná za to, jak mě táta vychoval,“ říká Kodetová.

Tak co tam vidíš, Jindřichu? ptala se Emília Vášáryová v Pelíškách svého filmového manžela Jiřího Kodeta, když o Vánocích lili olovo. „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva,“ odvětil. (1999)

Vděčná mu je i za to, že jí představil budoucího manžela Pavla Šporcla. „Táta mě donutil poslouchat Pavlovo cédéčko. Řekl: To si pusť, ten je dobrej a bude dobrej. A měl pravdu. Táta měl často pravdu. Ale než jsme se dali dohromady, tatínek chřadl a chřadl, byl nemocen a nemohl jít na Pavlův koncert, a tak jsem šla místo něho a byl to zásadní zážitek mého života. Ještě se mi nestalo, abych na nějakém koncertu proplakala celý balíček kapesníčků. A vedle mě seděla moje budoucí tchyně, která na mě koukala způsobem: co to tady je a co je zač? Je pravda, že jsem se tam zamilovala. Nějak podvědomě. Ale sblížili jsme se až nějaký půl rok potom,“ vzpomíná na osudovou chvíli herečka, která se za známého houslistu provdala v roce 2015 po desetiletém vztahu a má s ním dvě dcery – patnáctiletou Violetu a třináctiletou Sophii.

I díky otcově výchově je prý Kodetová tou, kdo doma nosí kalhoty. „Bára se stará o zahradu, to je pravda. Na druhou stranu já teď hodně vařím,“ prozradil, jak to chodí u nich doma, Šporcl. „On vaří, to je pravda, ale protože teď jí nějakou tu mikrobiotickou stravu a teď měl sedmidenní půst. V podstatě jí kousek masa a trošku zeleniny,“ uvedla slova viditelně pohublého Pavla Šporcla na pravou míru jeho žena.

„Zhubnul jsem dvanáct kilo za čtyři týdny. Jsem ve speciálním programu o zdravé výživě. A protože jsem byl čtrnáct dní v ketóze, tak jsem byl tak krásně připravený, že jsem si dal ještě půst,“ pochlubil se houslista. Dieta mu prospěla, ale manželka z ní nadšená nebyla. „Po čtyřech dnech jsem řekla, že dokud se nenají, nebudu se s ním bavit, protože už se to nedalo moc vydržet,“ prozradila.