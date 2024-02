ADONXS Pavlovčin: Závidím mladší generaci, že dokáže sexualitu přiznat dřív

Směle by mohl být hlasem mladé generace, a to nejen pro vizuální stránku, kterou on sám má a na kterou klade důraz ve své tvorbě, ale i proto, jak žije a čím žije. Nic jsem nebyl, nic jsem neměl a něčím jsem se stal proto, že jsem moc chtěl. I takový vzkaz by mohl být v jeho erbu. A přesně tak, jak deklaruje dnes ve své skladbě No Common Measure (anglicky „žádné obvyklé normy“), nepotřebuje k životu nastavená pravidla.

Kluk z malé slovenské vesničky se dokázal prosadit se svou kapelou PACE v britské konkurenci a podmanit si kluby Londýna. Teď dobývá Čechy a Slovensko. I tak by se dala vaše dosavadní hudební kariéra shrnout. Byl už na začátku ve slovenském Záhoří v Senici malý kluk s nějakou ambicí?

Ta tam vždycky byla někde hluboko zakořeněná. Pramení nejspíš z té svobody, kterou mi poskytli doma. I moje sestra (herečka a zpěvačka Radka Pavlovčinová, známá je z televizních seriálů jako Cesty domů, Lajna, Hvězdy nad hlavou apod., za roli čarodějnice v muzikálu Robin Hood si v roce 2011 vysloužila nominaci na prestižní Cenu Thálie, pozn. red.) odešla z domova vlastně ve velmi nízkém věku. Bylo jí patnáct let, když zamířila do Prahy. Rodiče nás podporovali v tom, za čím jsme šli, tak, že nám jednoduše nekladli žádné limity. A naše sny, nebo chcete-li ambice, mohly v tom nabídnutém prostoru růst a utužit se.