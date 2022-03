Finalistky Miss v plavkách. V soutěži boduje i mistryně republiky v atletice

„Právě nám skončila poslední challenge, výzva. Nesla název Best in Swimsuit, tedy Nejlepší v plavkách. Vítězky mají nádherné postavy, ale je nutno říct, že to je nejen o vzhledu,“ vysvětluje Taťána Makarenko, majitelka a ředitelka Miss Czech Republic.

„Jde i o celkový dojem při předvádění plavek, ladný krok, chůzi, tedy catwalk, a výraz v obličeji. Na soutěžích krásy by rozhodně disciplína plavky neměla chybět, patří tam,“ myslí si modelka a podnikatelka.

Dvanáct dívek na „plavkové soutěži“ bojovalo o postup do finálové desítky a doprovodné tituly. Deset vybraných finalistek čeká zahraniční soustředění na Zanzibaru a následné finále. To se uskuteční 7. května tohoto roku. Ty nejlepší budou reprezentovat Českou republiku na světových soutěžích krásy.

Vítězkou plavkové výzvy je mistryně České republiky v atletice, modelka a finalistka Miss Czech Republic Kristýna Malířová.

Vyhrála jste výzvu Best in Swimsuit, což znamená, že máte podle poroty nejlepší postavu v plavkách a také jste měla nejlepší celkový projev. Jak na své postavě pracujete?

Momentálně chodím posilovat pomocí elektrických šoků. Trvá to dvacet minut, tak jsem spokojená, že je to i rychlé.

Máte nějakou neřest?

Mou neřestí je sladké. Jím hodně sladkostí.

Dřív jste se věnovala atletice, což určitě mělo vliv na vaši postavu. Máte za sebou i nějaké sportovní úspěchy?

Ano, reprezentovala jsem Česko na Mistrovství Evropy a několikrát jsem byla mistryní České republiky.

Váš přítel je DJ. Motá se tedy kolem něj hodně slečen a okolo vás jakožto krásné modelky zase naopak hodně mužů. Jak to vzájemně zvládáte?

Věříme si. Je to úplně skvělé. Vzájemně se podporujeme, nemáme žádný problém.