Kopíncová letí na Miss World. Zvítězí Česko 16 let po úspěchu Kuchařové?

Soutěž Miss World se kvůli covidovým opatřením několikrát odložila. Nakonec jste na ni odjela, ale finále v Portoriku se neuskutečnilo. Co se stalo?

Celá soutěž byla kvůli covidu o rok posunutá. Když už se to konečně povedlo a všechny finalistky Miss World jsme na finálovém soustředění strávily dlouhých 26 dní, začaly nám v posledním týdnu růst případy nakažených covidem. Stále jsme si všichni mysleli, že to nějak ustojíme. V den finále nám však přišly PCR testy a většina z nich byla pozitivních. Nakažené byly nejen některé finalistky, ale i další lidé z týmů kolem nás. Organizátoři proto nemohli soutěž uspořádat a musely jsme všechny opět odletět domů.

To všechno se dělo v době vánočních svátků, je to tak?

Ano. I spousta lidí z mého týmu tam zůstávala ještě dalších deset dní v karanténě. Přes svátky, přes Vánoce. Měla jsem to štěstí, že jsem byla negativní a mohla jsem odjet. Finále je tedy snad už naposledy přesunuté na 16. března. Všechny finalistky tedy letí na místo konání velkého finále znovu.

Všechny dívky se však zpět nepodívají. Vy jste se nakonec dostala do top 40, takže letíte znovu. Jaký je to pocit?

Mám z toho obrovskou radost. Strávily jsme tam s ostatními dívkami celý měsíc, všechny přípravy jsme už měly kompletně za sebou a najednou ten zlatý hřeb, to velké finále nebylo. Všechny to máme tedy v sobě neukončené a neuzavřené. Jsem obrovsky ráda, že mám šanci to jet dobojovat a užít si světové finále. Ani v Česku jsme vlastně kvůli covidu neměli „živé“ finále Miss Czech Republic se vším všudy.

Po dlouhé době máme na Miss World jako Česko úspěch...

Od vítězství tehdy osmnáctileté Taťány Gregor Brzobohaté Kuchařové je to už šestnáct let. Až teď jsme se jako Česko dočkali dalšího umístění ve finále. Jsem moc pyšná na náš celý tým, že se nám to povedlo a vybojovali jsme to.

V průběhu soutěže jste měla i nějaké dílčí úspěchy. Jaké?

Miss World má celkově pět challengí, tedy výzev. Nám se podařilo uspět v té s názvem Charitativní projekt, což je nejdůležitější challenge ze všech. Ze sta projektů z celého světa jsme se dostali do top desítky, z čehož mám opravdu velkou radost. Je to velký úspěch.

Na finálové soustředění vás přijel podpořit váš partner a také prezidentka soutěže Miss Czech Republic, Taťána Makarenko. Ti už teď podruhé asi nepojedou. Je to velké zklamání?

Když to řeknu popravdě, jak to je, tak kdyby měli všichni znovu letět, je to logisticky a ekonomicky úplný nesmysl. Je to daleko, znamenalo by to pro všechny další vybranou dovolenou, další peníze za letenky a ubytování. Portoriko je drahé. Už to tedy nepůjde. Ale byla jsem samozřejmě moc šťastná, že tam se mnou předtím byli a podpořili mě.