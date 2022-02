Po mobilizaci se bojím ještě více o celou rodinu, přiznala Taťána Makarenko

„Celá situace je pro mě velmi citlivá vzhledem k tomu, že mám celou rodinu na Ukrajině v Oděse, kde ve čtvrtek ráno byly již zaznamenány výbuchy a ztráty na životech. S maminkou se snažíme se všemi spojit,“ řekla iDNES.cz Taťána Makarenko.

V kontaktu je zatím s nevlastní sestrou z otcovy strany. „Táta je ještě v práci, ale vzhledem k tomu, že byla vyhlášena kompletní mobilizace, bojím se nyní ještě více o celou rodinu. Prý je v Oděse mnoho výbuchů, novináři jsou už v neprůstřelných vestách,“ prozradila.

Naposledy na Ukrajině byla i s maminkou loni, do rodné země se podívala po osmi letech. „Již v létě, když jsme byli s maminkou na návštěvě rodiny v Oděse, byli tam ruští vojáci. Stalo se to, čeho jsme se již dlouhou dobu báli,“ říká.

Zatím podle Taťány Makarenko není reálné, že by se podařilo dostat její rodinu do Česka. „Hranice se uzavřely, nepovolí jim ani odjezd ze země. Teď ještě byla vyhlášena kompletní mobilizace, tedy všichni ve věku 18 až 60 let povolání do boje. Táta a nevlastní bratr již v létě pomáhali ukrajinským vojákům, nyní půjdou určitě také,“ dodala.