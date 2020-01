Severní Makedonie je krůček od NATO. Třicátého člena brzdí jen Španělsko

Cesta Makedonie do NATO Makedonie čekala na pozvánku do NATO už od roku 2002. Prakticky šestnáct let Atény blokovaly zahájení přístupového procesu. Tvrdily, že toto pojmenování přísluší jen oblasti na severu Řecka a požadovaly, aby bývalá jugoslávská republika, která vznikla v roce 1991, užívala jiný název. Skopje na mezinárodní scéně užívala proto název Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM), pod kterým byla země na nátlak řecké diplomacie v roce 1993 také přijata do OSN. Více než 120 zemí světa, včetně Ruska, USA i České republiky, zemi uznávalo i pod názvem Makedonská republika. Spor v létě 2018 ukončila takzvaná Prespanská dohoda premiérů obou zemí Zorana Zajeva a Alexise Tsiprase o přejmenování země na Republiku Severní Makedonie či zkráceně jen Severní Makedonii.