Obrana jedná s výrobci obrněnců, upřesní jim zakázku za 50 miliard

„Uchazeči budou seznámeni se základními parametry a podmínkami projektu a jeho harmonogramem,“ avizoval už dříve mluvčí ministerstva obrany Jakub Fajnor.



Jednání v Praze se účastní ministr obrany Lubomír Metnar, náčelník Generálního štábu Aleš Opata, náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Filip Říha i zástupců projektového týmu pro pořízení nových bojových vozidel.

Ministerstvo si pozvalo čtyři už předem vybrané výrobce. Britsko-švédského výrobce BAE Systems, který nabízí české armádě vozidla CV90, konsorcium PSM, tedy společný podnik koncernů Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme s obrněncem Puma.

Dále pak firmu General Dynamics European Land Systems (GDELS), která české armádě mimochodem dodala kolové obrněnce Pandur, nyní nabízí vozidla ASCOD a německý Rheinmetall pak samostatně s vozidlem Lynx.

Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích za zhruba 53 miliard korun. Přezbrojeno jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla česká armáda postupně dostat v letech 2020 až 2025 a sloužit by měly minimálně třicet let. Nahradit mají přesluhující stroje BVP-2, které mají vojáci přes třicet let. Podepsat smlouvu chce obrana do konce letošního roku.

Již nyní je jasné, že podstatnou roli při výběru bude hrát, kromě ceny a technických požadavků, které po nových vozidlech bude požadovat česká armáda, také zapojení českých firem do výroby. Včetně státního podniku VOP, kde by se měly nové obrněnce pro českou armádu kompletovat, ať už obří zakázku získá kterýkoliv z uchazečů.

Už dříve představitelé armády také předeslali, že nová bojová vozidla by měl a být schopná přepravovat tříčlennou posádku a dalších 8 vojáků.

Nahradit by měla stávající bojová vozidla pěchoty BVP-2, která slouží už přes třicet let. Vyřazení starých BVP je součástí koncepce rozvoje armády. Celkově jich u různých útvarů v zemi slouží až 400 kusů. Většina je z let 1982 až 1984, má slabou balistickou ochranu, slabou výzbroj i komunikační a přenosové systémy.

Vyzbrojeny jsou kanonem ráže 30 milimetrů a pěchotním kulometem. Velení armády uvažuje o tom, že po pořízeních nových, může část starých strojů uskladnit pro případnou mobilizaci nebo použít pro výcvik Aktivní zálohy.