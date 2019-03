Obrana chce letos podepsat smlouvy na techniku za 88 miliard

„Spolehlivého partnera z nás dělá kvalitní a moderně vybavená armáda. Jen letos chceme uzavřít smlouvy na výstroj a výzbroj v hodnotě 88 miliard,“ prohlásil ministr Lubomír Metnar na páteční pracovní snídani ke 20 letům od vstupu do NATO, kterou pořádal Institut pro politiku a společnost.

Zdaleka největším nákupem - až za 51 miliard korun, má být pořízení více než 200 pásových bojových vozidel pěchoty, která nahradí dosluhující BVP-2. Bude to největší zakázka v historii české armády, když i například první pronájem 14 stíhaček Gripen pro české letce vyšel na 20 miliard. Smlouvu chce ministerstvo podepsat do konce roku.

Další velkou a dlouho odkládanou zakázkou bude pořízení dvanácti víceúčelových vrtulníků, za které chce obrana zaplatit až 12,5 miliardy. Favority mezi možnými dodavateli jsou americké firmy a o zakázce ve čtvrtek v USA krátce jednal premiér Andrej Babiš (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Američané jsou podle Metnara jedním ze čtyř možných dodavatelů, ale způsobu zadání zakázky zatím nebylo rozhodnuto. Zakázku stále prověřuje na podnět bývalé ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO) Vojenská policie. „Musíme tam postupovat velmi obezřetně. Hledáme případné nedostatky, které by tam byly a revidujeme postup, abychom si byli jisti správností procesu,“ citovala Metnara agentura ČTK.

Nákup osmi mobilních radarů MADR za přibližně 3,5 miliardy korun od izraelského výrobce Elta Systems ministr Metnar koncem loňského roku zrušil. Radary chce nově koupit přímo od izraelské vlády a podpis smlouvy plánuje na polovinu letošního roku.

Další letouny a nová terénní vozidla

Další kontrakty se mají týkat dodávek ručních zbraní, především útočných pušek BREN až za 2 miliardy, obrněných vozidel Titus za 5,7 miliardy nebo dalších dvou transportních letounů C-295M1 CASA za 2,6 miliardy.

Ty už armáda provozuje čtyři. S nákupem dalších letounů počítala nejdříve za dva až tři roky, španělský výrobce ale nyní nabídl dva už vyrobené letouny za výrazně výhodnějších podmínek.

Rozhodnout by se podle Metnara mohlo také ohledně nákupu 52 děl ráže 155 milimetrů za 5 miliard a také o nákupu více jak tisícovky terénních vozidel za 2 miliardy, které mají nahrazovat dosluhující automobily UAZ a Land Rover.

Výčet těchto velkých a důležitých modernizačních projektů chce Metnar dotáhnout do konce co nejdříve. Zároveň chce pracovat na zefektivnění a především zrychlení nákupů do budoucna. Nevyloučil možnost, že by mohl mít projekty jako v minulosti znovu na starosti vyzbrojovací úřad, který byl ale zrušen.

Metnar podotkl, že ministerstvo obrany připravuje i návrhy legislativních změn, které by se týkaly zákona o zadávání veřejných zakázek.