Superstíhačky F-35 se předvedou na českém nebi během Dnů NATO v Ostravě

Premiérový průlet letounů F-35 Lightning II bude o víkendu 17.–18 září patřit k atraktivním bodům programu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR. Loni tam mohli návštěvníci stroj italských vzdušných sil vidět na statické ukázce.

„Tento průlet se nám podařilo vyjednat díky podpoře našeho hlavního partnera, firmy Lockheed Martin, a jsme rádi, že Dny NATO díky tomu drží ve střední Evropě primát v představování těchto nejmodernějších bojových letounů 5. generace,“ konstatoval Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které víkendovou show na letišti v Mošnově připravuje.

Připomněl, že na zemi letos budou moci diváci usednout do kokpitu modelu této superstíhačky v měřítku 1:1 a dokonce v českých barvách.

Vláda Petra Fialy v červenci rozhodla, že bude přímo vyjednávat s vládou USA o nákupu 24 nejmodernějších letounů F-35. Ty by měly v případě dohody po roce 2027 nahradit pronajaté letouny Gripen.

F-35 jako nejmodernější sériově vyráběný bojový stroj současnosti postupně zařazuje do výzbroje několik spojenců. Kromě Nizozemska také Itálie, Británie, Dánsko, Norsko a z mimoevropských samozřejmě Spojené státy, Izrael nebo Japonsko. Letouny si nedávno objednaly Polsko, Německo, Finsko, Švýcarsko nebo Řecko.

F-35 je jediný dostupný systém páté generace, jehož zavedením do výzbroje by Česká republika získala přístup ke špičkovým nejmodernějším obranným technologiím na desítky let.

Letoun je prakticky „bitevním počítačem“ schopným komunikovat s pozemními jednotkami, ale také bezpilotními prostředky a systémy umělé inteligence. A takto sofistikovaný systém česká armáda ve své výzbroji dosud neměla.

Za zásadní označují experti i zájem pořídit hned dvě letky nejmodernějších letounů, tedy 24 strojů. Dosud se Česká republika spoléhala pouze na 14 pronajatých nadzvukových strojů.

Převaha letounu F-35 nad protivníky nespočívá jen v malém radarovém odrazu díky technologii „Stealth“, o němž se v souvislosti se stíhačkami páté generace mluví nejčastěji, ale také v nebývalém elektronickém vybavení a řadě utajovaných systémů.

Díky pokročilým senzorům a fúzi dat ze všech možných vlastních i okolních zdrojů má pilot F-35 přehled o bojišti, o němž si dříve mohl nechat jen zdát. Ví dokonce, který protivník ho vidí a který nikoliv.

Mezi špičkové vybavení stroje patří například technologie pojmenovaná jako „božské oko“. Ta dává pilotovi možnost sledovat veškeré dění kolem celého letounu. Obraz vidí pilot prostřednictvím displeje přímo v helmě.

Cvičení ukázala, že letoun F-35 sice není tak rychlý a obratný jako jiní protivníci, díky absolutní technologické převaze však dovede zachytit protivníka jako první, vystřelit a zasáhnout ho, a to v řadě případu daleko dříve, než nepřítel vůbec zjistí, že se něco děje.

Nizozemsko má momentálně v provozu 24 letounů F-35A, objednáno má dosud 46 kusů.