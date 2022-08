Ohlasy na český zájem o F-35? Šach mat dnešním stíhačkám, posílení i investice

Magazín Airforce Technology připomíná, že nejmodernější stroje páté generace zařazuje do výzbroje nebo pořizuje už sedet zemí NATO. S Finskem (64 letounů), které právě prochází ratifikačním procesem do Aliance, jich bude 11. A s Českem (24 kusů) a Řeckem (20+20), které mají o stroje zájem, by se počet pak vyhoupl na 13.

Oznámený záměr České republiky vyjednávat o nákupu F-35 magazín označil za další „peříčko na klobouk“ neporažené stíhačky americké konstrukce. Zároveň se zamýšlí, zda „pražský výběr“ bude znamenat pomyslný šach mat pro evropské stíhačky současné generace.

Upozorňuje přitom, že v posledním roce letoun F-35 amerického výrobce Lockheed Martin triumfoval nebo byl označen za preferovanou volbu ve čtyřech zemích – Švýcarsku, Finsku, Německu a nyní v Česku.

Stovky již dodaných letounů po celém světě, další tisíce objednaných a s tím související klesající výrobní i provozní náklady podle magazínu představují významný faktor i pro ty země, které by na získání takových schopností dříve ani nepomýšlely.

„Rozhodnutí zemí, které zvolily F-35 před alternativami, je zaměřeno spíše na střednědobý horizont a dále, protože tento typ dozrává do plnohodnotného bojového letounu páté generace, který byl původně slibován, zatímco stíhačky čtvrté a 4,5 generace padají směrem k zastaralosti,“ konstatuje Airforce Technology.

Seniorní analytik magazínu Forbes Loren Thompson v tomto ohledu poznamenal, že F-35 je najednou doslova všude. „F-35 se rychle stává nejvíce všudypřítomným taktickým letadlem na světě, stíhačkou, kterou chce každý přítel a jehož se bojí každý nepřítel,“ uvedl Thompson. Ten se zaměřuje na analýzy strategických, ekonomických a obchodních důsledků obranných výdajů.

Připomněl, že za současným úspěchem programu F-35 jsou dvě desetiletí práce a podpora amerických politiků. „Pokud vám někdo říká, že Washington už nemůže dokázat velké věci, připomeňte mu program F-35, na jehož pokračování se shodli Clinton, Bush, Obama, Trump i Biden,“ dodal.

Přehled, kde slouží letouny F-35

Portál Defense News uvedl, že by Česko stalo po Polsku druhým východoevropským spojencem vyzbrojeným těmito letouny. Prestižní magazín Aviation Week k tomu poznamenal, že by sice české vzdušné síly získaly nejmenší flotilu letounů F-35 hned za Dánskem (27 kusů), ale i tak by to „představovalo významné posílení schopností v porovnání se současnou flotilou 14 pronajatých letadel Gripen C/D“.

Podle amerického portálu The Drive/The Warzone dává rozhodnutí české vlády o zdvojnásobení bojové síly přechodem z gripenů na F-35 jasný smysl, pokud jde o vylepšení schopností. Ke koupi podle serveru „Čechy tlačí válka na Ukrajině“.

Možná akvizice F-35 by pak s ohledem na dřívější nákup tuctu amerických bojových vrtulníků byla potvrzením politiky „kupujte americké“.

„Celkově se Praha rozhodla pro špičkové schopnosti, které pomohou čelit vnímané rostoucí hrozbě z Ruska, místo nákladové efektivity a udržitelnosti gripenů,“ konstatoval The Drive.

Poukázal přitom na fakt, že české letectvo i se současnou letkou pouhých čtrnácti gripenů dokázalo současně chránit vzdušný prostor doma i v zahraničních misích, například v Pobaltí.