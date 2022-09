Odvažte tygra, který v Gripenu dřímá! Umí mnohem víc, říká testovací pilot

Jste velezkušený pilot, jak důležité je pro tak malou zemi, jakou je Česká republika, mít vlastní stíhací letectvo?

Schopnost kontrolovat vzdušný prostor znamená mít pod kontrolou i všechny ostatní oblasti, takže vzdušná převaha je jedním z hlavních zájmů každého velitele.

A jaký je podle vás nejnižší možný počet nadzvukových strojů pro zemi velikosti Česka?

To samozřejmě záleží na ambicích každé země. Ve Švédsku jsme posledních 25 let těžce snižovali stavy a počet stíhací letounů poklesl na 100. Ale teď jsme se snad odrazili ode dna a počet se zvýší na 150.

Jistě, ale Švédsko je podstatně rozlehlejší.

Ano, ale klíčové je mít odpovídající sílu a možnost ji nasadit v operacích 24/7. Samozřejmě záleží na tom, jaké ambice Česká republika má, zda bude chtít provozovat jednu nebo dvě základny a také na výcvikovém systému.

České vzdušné síly léta provozují pronajaté stroje Gripen ve starší modifikaci C/D. Pronájem skončí v roce 2027. Diskutovalo se sice o jiných variantách, ale vláda se rozhodla vyjednávat o koupi amerických letounů F-35. Máte nějaký jasný konkrétní vzkaz, proč by měli čeští letci zůstat u gripenů?

To vybavení už máte. Tady a teď. A politicky, vojensky a geostrategicky vidíte přímý efekt. A měli byste odvázat tygra, který v Gripenu dřímá. I varianta C/D má tolik schopností, které české vzdušné síly zatím nevyužívají. Ale jsou k dispozici. Ve vzdušné doméně, ale také v letecké podpoře pozemních sil. Gripen má prostor, jak přejít na vyšší schopnosti, takže záleží jen na ambicích a na tom, co chcete.

Konkurenční výrobce boduje v řadě zemí mimo jiné díky technologii „stealth“, která letoun činí obtížně zachytitelným pro nepřátelské radary a senzory, což je považováno za klíčový faktor pro další generaci bojových letounů.

Ano, naprosto souhlasím, ale jde o klíčovou vlastnost například pro letecké údery ve vysoce střeženém vzdušném prostoru. Opět ovšem záleží na tom, jestli je ambicí českého letectva provádět takové ofenzivní útoky.

Mimochodem, i Gripen E je pro takovou roli připraven, pokud chcete využívat maximální schopnosti taktického letectva. Udržitelnost Gripenu a provozní jednoduchost pozemních segmentů je pro ozbrojené síly mnohem dostupnější.

Mnoho klíčových spojenců nové stroje páté generace už zavádí do výzbroje. Budou tyto supermoderní létající počítače skutečnou revolucí v reálných vzdušných soubojích i úderech na pozemní cíle?

Neustálý vývoj bojových letounů bude samozřejmě pokračovat. Nikdy se nezastaví. Systém Gripen je ideální řešení, protože je konstruován tak, aby se mohl neustále vyvíjet. Fyzickou dodávkou letounů proces nekončí. Myslím, že klíčovým faktorem pro Českou republiku a většinu dalších uživatelských zemí je, že všichni uživatelé těchto strojů nepřetržitě spolupracují například na operační taktice, jak Gripen co nejlépe využívat.

Pro každou malou zemi je nesmírně těžké hledat všechna řešení na národní úrovni. Takže vzájemná pomoc a spolupráce v tomto ohledu je ta nejkvalitnější část našich společných let. Společně se vyvíjíme a vy máte konkurenceschopné letectvo, které je možné dále rozvíjet.

Jako testovací pilot už máte zkušenosti i s novým strojem Gripen E. Jaké jsou vaše osobní dojmy?

Ano, loni jsem absolvoval svůj první let. Mnoho zkušebních letů při vývoji moderních letounů také probíhá na simulátoru. Gripen E je fantastický. Možnost sedět v moderní stíhačce je vždycky výjimečný pocit. A mít možnost sledovat pokrok, jaký výrobce urazil za deset let vývoje, je naprosto úžasné.