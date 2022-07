ANALÝZA: Nákup superstíhaček F-35 je řešení na desítky let a silný symbol

Vláda Petra Fialy ve středu rozhodla, že bude přímo vyjednávat s vládou USA o nákupu 24 nejmodernějších letounů F-35 a s vládou Švédska o pořízení až 210 pásových obrněných vozidel pěchoty CV90.

„Z mého pohledu je to skvělá zpráva pro bezpečnost České republiky a skvělá zpráva pro armádu. Došlo k významnému rozhodnutí a nasměrování modernizace armády, tedy jít cestou letounů páté generace a nových funkčních bojových vozidel pěchoty. Za mě naprosto skvělý tah,“ uvedl v reakci bývalý náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Vyzbrojením letouny páté generace se podle něj doslova znásobí bojová hodnota českých vzdušných sil. „Po všech stránkách a hlavně se velmi významně prodlouží délka používání těchto letadel,“ konstatoval.

Podle analytika a vojenského experta Lukáše Visingra by byl nákup strojů F-35 řešením otázky nadzvukového letectva nejméně na třicet a spíše čtyřicet let dopředu.

Petr Fiala @P_Fiala Posilujeme naši obranyschopnost pro nadcházející desítky let a plníme závazky vyplývající z našeho členství v @NATO.



V době, kdy ČR čelí novým bezpečnostním výzvám, jsme rozhodli o modernizaci @ArmadaCR. oblíbit odpovědět

„Nejlepší dostupný letoun na trhu. A dlouho bude. Překonává všechny letouny nejméně o generaci ve všech schopnostech, které si vůbec dovede představit,“ řekl.

Připomněl, že v nejbližších letech se stane standardem v rámci NATO a zatímco konstrukce gripenu, který nyní české letectvo provozuje, už je na svém limitu, u F-35 je teprve na svém počátku.

Stroj, který nenabízí každému

Podle Visingra je pořízení amerických strojů i velmi důležitým symbolem, kterým Česká republika jasně říká, že chce patřit do „elitního klubu“ spojenců s nejlepším bojovým letounem světa.

„Američané nám dali najevo, že nás do toho klubu vezmou. Stroj F-35 nenabízejí komukoliv. Je to nejpevnější potvrzení transatlantické vazby. Klenot jejich zbrojního průmyslu,“ uvedl s tím, že silnější symbol spojenecké vazby si neexistuje, snad kromě americké základny v Česku.

Přehled, kde slouží letouny F-35

Podobně zájem Česka vyjednávat o superstíhačkách hodnotí i politolog Břetislav Dančák, prorektor Masarykovy univerzity v Brně. „Považuji to za jednoznačný signál strategického partnerství, které se mezi ČR a USA dále rozvíjí,“ řekl.

Rozhodnutí jít cestou vláda-vláda považuje za správné, protože jde o nákup tak zásadní výzbroje, že zapojení vlády je podle jeho slov naprosto nezbytné. „A ukazuje priority vlády Petra Fialy s ohledem na zajištění bezpečnosti České republiky v době, kdy vyhlídky ve světě jsou velmi nejisté,“ dodal.

Bezpečnostní expert a někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý podotkl, že až vyjednávaní ukáže, jaké budou pro pořízení letounů podmínky. Obecně ale rozhodnutí označil za správné s tím, že posune české letectvo o významný krok dopředu. „Musíme stroj chápat jako systém, jako platformu, která je úplně jinde, než jsou dnešní gripeny nebo stroje F-16. Jedná se skutečně ohromný technologický skok. Provoz je relativně drahý a k tomu bude muset směřovat i vyjednávání,“ konstatoval.

Armáda ČR @ArmadaCR Víme, co chceme. Vždycky jsme to věděli.

Na základě dnešního rozhodnutí vlády zahajuje Česká republika jednání o pořízení švédských bojových vozidel #CV90 a amerických víceúčelových nadzvukových letadel #F35 Lightning II. https://t.co/37FheSVUA9 oblíbit odpovědět

F-35 je jediný dostupný systém páté generace, jehož zavedením do výzbroje Česká republika získá přístup ke špičkovým nejmodernějším obranným technologiím na desítky let. Pořízení tak bude představovat revoluční krok a to nejenom pro vzdušné síly, ale také další armádní složky.

Letoun je prakticky „bitevním počítačem“ schopným komunikovat s pozemními jednotkami, ale také bezpilotními prostředky a systémy umělé inteligence. A takto sofistikovaný systém nikdy česká armáda ve své výzbroji dosud neměla.

Za zásadní označují experti i zájem pořídit hned dvě letky nejmodernějších letounů - tedy 24 strojů. Dosud se Česká republika spoléhala pouze na 14 pronajatých nadzvukových strojů.

„To nám dává nesrovnatelně větší operační volnost,“ uvedl Visingr a upozornil, že s budoucím počtem strojů F-35 v Polsku (32) a Německu (35) půjde v regionu o velmi významnou leteckou sílu. Jak dodal, letoun je navíc schopen sloužit i jako nosič jaderných zbraní a představuje významný odstrašující faktor pro potenciálního protivníka. Ostatně právě kvůli této schopnosti si letoun pořizuje právě Německo.

Rovněž bezpečnostní analytik Lukáš Dyčka považuje dvojnásobný počet nadzvukových letounů za velmi pozitivní krok. „Nejde tedy jen o kvalitu, ale i kvantitu. Máme státy v Evropě, které potřebují naši podporu v ochraně vzdušného prostoru, například Pobaltí nebo Island a nyní na čas i sousední Slovensko a proto takové rozhodnutí bude přínosem i dalším členům Aliance,“ konstatoval.

S modernizací letišť se počítá

Kritika, že provozní náklady strojů F-35 budou velmi vysoké a že se zavedením nových letounů bude muset armáda modernizovat i infrastrukturu a zázemí leteckých základen, je podle ministryně obrany Jany Černochové lichá.

Jana Černochová @jana_cernochova Vláda dnes na doporučení @ArmadaCR rozhodla o tom, že budeme jednat s vládou USA o nákupu letounů F-35. Pronájem gripenů končí v roce 2027, resp. 2029, a letouny 5. generace jsou řešením pro budocnost. Máme víc než rok na vyjednávání a pak se finálně rozhodne o samotném nákupu. oblíbit odpovědět

„My máme za povinnost zajistit, aby infrastruktura byla nadčasová pro všechny spojence. Museli bychom stavět nové dráhy stejně. Dlouhodobě se do infrastruktury neinvestovalo. Nejsou to investice navíc,“ uvedla. Podobně reagoval i nový náčelník generálního štábu Karel Řehka s tím, že modernizace vojenských letišť by musela nastat bez ohledu na typ letounu.

Podle analytika Lukáše Visingra je navíc možné, že část takové rekonstrukce by mohla hradit americká strana v rámci smlouvy o obranné spolupráci, o níž začala Česká republika s USA vyjednávat a kterou nedávno uzavřelo Slovensko. Podle ní mohou Američané využívat dvě letecké základny Malacky-Kuchyň a Sliač po dobu následujících deseti let a Slovensko výměnou dostane 100 milionů dolarů na modernizaci těchto základen.

Americký výrobce letounů Lockheed Martin už v reakci na dnešní rozhodnutí vlády také avizoval, F-35 přinese nejen bezkonkurenční hodnotu jako nejschopnější letoun, ale zároveň poskytuje nejsilnější dlouhodobé průmyslové a ekonomické příležitosti ve srovnání s jakoukoli stíhačkou na trhu.

„Jsme poctěni zájmem vlády České republiky o F-35 a poskytneme americké vládě veškerou podporu při jednáních o akvizici,“ uvedla společnost v oficiálním prohlášení.