Mise covid. V ochromeném domově seniorů vojáci zůstávají pátý týden

Druhá vlna pandemie koronaviru vtrhla na podzim do domova seniorů v Hranicích se vší silou.



V polovině října tam onemocnělo covidem přes 40 klientů a nemocná nebo v nucené karanténě byla více jak polovina personálu. Vedení naléhavě žádalo pomoc se zajištěním chodu dobrovolníky a armádu.

Ta sem 23. října vyslala početnou skupinu 25 vojáků ze 7. mechanizované brigády z Hranic.



„Když jsme první den do domova seniorů nastupovali, byla již velká část kmenových zaměstnanců nemocná a v karanténě. V polovičních počtech pro ně nebylo vůbec jednoduché poskytnout veškerou péči a zabezpečit celkový chod zařízení,“ uvedl velitel skupiny Jiří Studený.

Vojáci hned převzali pomocné práce, aby se zbývající personál mohl věnovat jen klientům domova. Ráno pomoc při hygieně, rozvoz snídaní, úklid nádobí. Dopoledne doplňování hygienických pomůcek a dezinfekce, rozvoz tekutin a vypraného prádla a vyvážení odpadků. V poledne rozvoz obědů a asistence. Odpoledne a večer podobný režim.

„Samostatně jsme schopni zajistit například rozvoz stravy, úklid, či doplňování hygienických pomůcek. U krmení nebo hygienických úkonů s klienty pak personálu asistujeme. Tím pádem nemusí u klienta být dvě pečovatelky,“ konstatoval Studený.

To vše v ochranných oblecích, respirátorech, rukavicích a s ochrannými štíty nebo brýlemi. V domově celá skupina zůstávala kvůli karanténě nepřetržitě několik týdnů. Žádné osobní kontakty s okolním světem, žádné střídání, veškerý čas v domově. Jak ale sami vojáci říkají, v tomto ohledu jsou zvyklí a mají výhodu.

„Naše práce je s odloučením spojená, bereme to třeba jako vojenské cvičení. Tam jsme také i několik týdnů mimo domov, a navíc často i úplně bez spojení a možnosti s rodinou přímo komunikovat,“ řekl Studený. Tady spojení s blízkými nahradil telefon a internet. „Vědí, že jsme ve službě,“ podotkl Studený.

Seniorům chybí návštěvy

Situace v domově se v uplynulých dnech trochu zlepšila. Část zaměstnanců se pozvolna vrací do práce. Původně měli být vojáci pomáhat do poloviny listopadu, zhruba polovina ale nakonec zůstane až do konce měsíce.

Pečovatelky a veškerý personál se snaží zajistit klientům domova vše potřebné a pomáhají jim zprostředkovat kontakt s rodinou například pomocí sociálních sítí.



„Ale osobní kontakt nic nenahradí. Na klientech jde vidět, jak jim sociální interakce chybí. Věřím, že jim naše přítomnost také pomůže trochu zmírnit osamění a překonat toto těžké období,“ konstatoval Studený.

Hranický domov není jediným místem, kde vojáci ze 7. mechanizované brigády pomáhají. Momentálně je takřka stovka vojáků nasazena v dalších domovech a sociálních zařízeních a nemocnicích v Moravskoslezském, Zlínském i Olomouckém kraji.



A v případě potřeby může jedna z hlavních bojových jednotek české armády vyslat další. „Pokud bude třeba, splníme rozkaz a pomůžeme!“ dodal Studený.