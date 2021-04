Prima vybrala v rámci sbírky Sestřičky sestřičkám přes tři miliony

Loni v listopadu zahájila Prima v rámci projektu Prima SVĚT za podpory herců ze seriálu Sestřičky, České asociace sester a Českého červeného kříže iniciativu Sestřičky sestřičkám. Chtěla tak finančně podpořit sestry v nemocnicích s nejvyšším počtem pacientů, přiblížit veřejnosti jejich práci, a především poděkovat za jejich pracovní nasazení, díky kterému se daří poskytovat pacientům v nemocnicích tolik potřebnou péči.

„Velký zájem o sbírku nás opravdu potěšil. Rádi bychom všem, kteří ji podpořili, poděkovali. Velmi si vážíme zapojení našich partnerů a veřejnosti, díky kterým jsme námi věnovaný milion korun navýšili na krásných 3 174 426 korun. Částka nakonec bude rovným dílem rozdělena mezi sestry ze 30 nemocnic napříč všemi kraji, které byly nejvíce zasaženy druhou vlnou covidu-19,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

„V průběhu trvání sbírky jsme také poskytli pravidelný mediální prostor nemocnicím a jejich zaměstnancům, kteří pomohli přiblížit dlouhotrvající problém nedostatku sester a alarmující čísla pacientů v přetížených nemocnicích díky čtyřem desítkám reportáží. Doufáme, že sbírka, a zejména vlna solidarity, kterou vyvolala, udělá sestrám radost,“ doplnil Singer.

Mezi partnery iniciativy patří Česká asociace sester a Český červený kříž, iniciativě poskytli odborný pohled. Dárcovská platforma Znesnáze21 společně s Fórem dárců zajistily technický chod sbírky. Do řad významných donorů se zapojila i nadace Kde domov můj, Livesport s.r.o., PragoLab, SCANquilt, Adform a PROXY a.s. Iniciativu podpořily také nakladatelství IKAR a projekt Anděl mezi zdravotníky.

„Částka, kterou se podařilo vybrat, je samozřejmě hezká, co mě ale těší ještě víc, je množství lidí, kteří neváhali a v této době, kdy každý zvažuje investice do čehokoli, přispěli. Je to signál, že si veřejnost zdravotních sester skutečně váží. Pokud jsme tomu mohli jenom trochu přispět, jsem rád,“ doplnil herec Marek Němec, který stál u začátku sbírky Sestřičky sestřičkám. Ta totiž není jen o penězích, je především poděkováním a uvědoměním si, jak důležitá péče zdravotních sester je, obzvlášť v této nelehké době.

Sbírka se tak stala pomyslným vyvrcholením CSR aktivit skupiny Prima za rok 2020, která charitativní projekty podporuje od svého vzniku ať už finančně, mediálním prostorem, prostřednictvím spolupráce se známými tvářemi či dobrovolnickým zapojením zaměstnanců i obchodních partnerů do jednotlivých realizací.

„Vzhledem k mimořádné situaci způsobené covidem-19 se skupina Prima zapojila do celé řady kampaní a aktivit. Na jaře jsme ve spolupráci s Českým červeným křížem spustili osvětovou kampaň, která veřejnosti radila, jak dodržovat hygienická opatření a jak se chránit před nakažením koronavirem za doprovodu oblíbených seriálových hrdinů seriálu Modrý kód. Vzhledem k mimořádné situaci jsme zdarma nabídli svůj mediální prostor krajům a okresům, které mohly prostřednictvím platformy HbbTV informovat své občany o aktuálním dění. Tato krizová sdělení pod hlavičkou projektu Modrý kód pomáhá se celkem zobrazila 2,9 milionu diváků,“ připomněl Singer.

ÚAMK ve spolupráci s Primou zase poskytl své speciální číslo 1234 na informační pomoc v záležitostech spojených s koronavirem. Tým zkušených operátorů call centra byl 24 hodin denně připraven řešit urgentní tísňové, organizační, dopravní i všeobecné dotazy.