Prima sbírkou Sestřičky sestřičkám podpoří sestry v první linii

„Do pomoci sestřičkám se může zapojit úplně každý. Jednou z možností je finanční podpora v rámci veřejné sbírky Sestřičky sestřičkám na crowdfundingové platformě Znesnáze21, nebo pomocí dárcovských DMS. Rádi bychom vybrali alespoň 10 milionů korun a pak tuto částku ve spolupráci s Českou asociací sester spravedlivě rozdělili mezi sestry, které ve 40 vybraných nemocnicích pečují o covid pozitivní pacienty,“ popsal marketingový ředitel skupiny Prima říká Aleš Pýcha.

Doplnil, že Prima do sbírky Sestřičky sestřičkám věnovala na počátek milion korun a následně celou sbírku podpoří rozsáhlou mediální kampaní za podpory protagonistů seriálu Sestřičky.

„Pandemie covidu-19 ukázala nenahraditelnost profese sestry, která je na jednu stranu úžasná, na druhou stranu ale náročná, a ne každý ji může dělat. Velice si ceníme podpory veřejnosti i médií, která v posledních měsících přichází, a věřím, že každá koruna, obzvlášť před Vánoci, může sestřičkám udělat radost a ukáže jim, že veřejnost si jejich práce cení. V neposlední řadě i milé poděkování dokáže na tvářích sestřiček vykouzlit úsměv a povzbudí je při jejich nelehké práci,“ uvedla prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Do kampaně iniciativy Sestřičky sestřičkám se bez nároku na honorář zapojily tváře ze seriálu Sestřičky. Diváci televize Prima tak uvidí v selfových spotech Sabinu Laurinovou, Marka Němce, Natálii Halouzkovou, Míšu Tomešovou, Romana Zacha a Adélu Gondíkovou. Kampaň kromě televize poběží také online a na sociálních sítích. Skupina Prima iniciativu podpoří i ve zpravodajství CNN Prima NEWS a pomocí PR komunikace.

Iniciativu pomoci sestrám přivítal i herec Marek Němec. „Chtěl jsem se zapojit do pomoci a hledal způsoby. Prima byla rychlá a přišla s touhle iniciativou. Víme, že tím sestřičkám nezachráníme život, ale říkáme si, že je fajn, když na vás někdo myslí a umí vám to dát najevo. Přál bych si, aby uměl pomoct každý, kdo může,“ svěřil se Němec.

Podle herce Romana Zacha to je skvělá kampaň na podporu sestřiček, které přicházejí denně do kontaktu s pacienty nemocnými covidem-19. „Myslím si, že toho je na ně už tolik, že jakákoli podpora je dobrá. Prima přišla s myšlenkou vybrat co nejvíce peněz. Deset milionů by bylo skvělých, a sama sbírku startuje jedním milionem korun. Tím bych chtěl všechny oslovit, aby se přidali. Nemusí pršet, stačí, když kape. Každý příspěvek je skvělý,“ míní herec.

Jak přispět? • Pomocí platformy Znesnáze21

• Dárcovskou SMS (DMS) na číslo 87777. DMS lze odesílat v hodnotě 30, 60 či 90 Kč. Sestřičky sestřičkám obdrží 29, 59 či 89 korun. DMS SESTRICKY 30 DMS SESTRICKY 60 DMS SESTRICKY 90

Jeho kolegyně Sabina Laurinová si myslím, že je přirozené pomáhat. „Každý po svém, podle toho, co mu jeho situace umožňuje. Ať už osobně, materiálně či jako psychická podpora. Jsem proto ráda, že jsem se, mimo jiné, mohla zapojit do pomoci sestřičkám,“ doplnila Laurinová.

„Přála bych si, aby se nám všem společnými silami podařilo vybrat alespoň deset milionů korun. To je cíl nejen nás herců, ale věřím, že všech, kteří si váží práce sestřiček. Já jsem se naštěstí na ta inkriminovaná oddělení nedostala, ale zprostředkovaně vím, že tam zažívají náročné směny. A tak jsem opravdu ráda přispěla,“ připojila Adéla Gondíková.

Herečka Michaela Tomešová zase doufá, že se podaří vybrat hezká částka. „Myslím si, že my, kteří jsme nepřišli o všechnu práci, si můžeme dovolit poslat esemesku za 30, 60 nebo 90 korun. A pokud nepracujeme, můžeme o tom alespoň říct rodičům, přátelům, známým a tu myšlenku šířit. Kdo jiný si teď podporu zaslouží víc než sestřičky, které jsou na rizikových odděleních zavřené od rána do noci,“ připojila Tomešová. „Pojďme společně udělat sestřičkám hezčí Vánoce, podpořme je a ukažme, že nám na jejich práci záleží,“ vyzvala Natálie Halouzková.

„Kampaň Sestřičky sestřičkám je další z řady CSR projektů skupiny Prima a jejích vlajkových seriálů. Od počátku se snažíme seriálům Sestřičky a Modrý kód vtisknout přidanou hodnotu v podobě aktivit vedoucích k osvětě, ochraně nebo podpoře společnosti,“ doplnil Aleš Pýcha.

V minulosti mohli diváci na kanálech Primy vídat kampaň „Když jde o život“, v níž herci seriálu Modrý kód vzdělávali diváky, jak poskytnout první pomoc. Jarní kampaň s tvářemi tohoto seriálu pak reflektovala začínající pandemii a radila, jak dodržovat hygienická opatření a jak se chránit před nákazou koronavirem.