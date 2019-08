Mluvčí prezidenta Ovčáček připravuje vlastní pořad pro televizi Barrandov

„Bude to laskavá talkshow, do které si budu zvát zajímavé hosty ze všech oborů lidské činnosti“, potvrdil Jiří Ovčáček iDNES.cz, že chystá svůj vlastní pořad, který bude vysílat televize Barrandov.



Podle Parlamentních listů pořad pravděpodobně ponese Ovčáčkovo jméno. „S premiérou tohoto pořadu vyjdeme se startem podzimního programového schématu, tedy poslední týden v srpnu,“ uvedla za TV Barrandov Marie Opálková. Mluvčí prezidenta si bude vybírat hosty podle svého uvážení a pořad by měla televize vysílat každý týden.

Jména prvních hostů a podrobnosti o svém novém projektu nechtěl mluvčí prezidenta prozradit.

Politika je zábava a zábava je politika?

Podle publicisty a mediálního analytika Petra Žantovského je to velmi atypická situace. „Nejspíše to úzce souvisí s tím, že si teď pan Ovčáček rozdělil agendu s novým kolegou,“ osvětlil analytik Žantovský s narážkou na Víta Nováka, který má na starosti komunikaci s médii za Kancelář prezidenta republiky a spadá pod vedení Jiřího Ovčáčka.

„Mluvčí prezidenta je však určitá role, kterou byl měl pan Ovčáček zastávat i během svého volna,“ uvedl Žantovský. Pořad by se proto podle Žantovského neměl věnovat stanoviskům Hradu nebo prezidenta a pan Ovčáček by měl své žurnalistické zájmy oddělovat od povinností vyplývajících z pozice mluvčího. „I tak je to opravdu hodně nestandardní,“ dodal.

Podle mediálního analytika Jana Jiráka je mluvčí prezidenta republiky v roli televizního baviče dalším dokladem stírání hranic mezi politikou a zábavou. „To by mělo znepokojovat samotné mluvčí stran, firem i jejich stavovskou organizaci, jíž je APRA, jelikož je to dost zneklidňující zpráva o nich a jejich profesi“ doplnil Jirák.

Avšak podle Jiráka jsou nejrůznější formy sbližování politiky a zábavy novým trendem doby. „Když někde mohou mít herce či moderátora prezidentem, nemělo by nás překvapit, že u nás může být prezidentský mluvčí televizním moderátorem,“ dodal.

Jiří Ovčáček je mluvčím prezidenta republiky od roku 2013. Po nedávné velké demonstraci na Letenské pláni, kam přišlo protestovat proti Marii Benešové a Andreji Babišovi přes 250 tisíc lidí, oznámil, že se aktivně zapojí do politiky „Jestli na podzim sáhnou k násilným protestům, provedu mocnou pomstu. Oznámím vstup do aktivní politiky po ukončení mandátu pana prezidenta v roce 2023. A možná i dříve,“ napsal Ovčáček.