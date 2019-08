Kavárna Jiřího Ovčáčka? Bookmakeři tipují název nového pořadu

Na možnost, že se nový pořad bude jmenovat Talkshow Jiřího Ovčáčka vypsali bookmakeři nejnižší kurz 2:1. Následuje Kolotoč Jiřího Ovčáčka s kurzem 7:1. Nejméně pravděpodobný je z vypsané nabídky název Fíkus Jaromíra Soukupa (9999:1).

„Prezidentský mluvčí se občasných kontroverzí nikdy nebál, a tak nelze vyloučit, že určitou míru provokace promítne i při hledání ideálního názvu, což jsme v nabídce prostě museli zohlednit,“ uvedl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák v tiskové zprávě. Mezi tipy se tak objevují i názvy jako Čundr country show Jiřího Ovčáčka, Teď vaří šéf Ovčáček či Ovčáček čtveráček.

Výběr z kurzové nabídky ohledně názvu pořadu Jiřího Ovčáčka Název pořadu Kurz Název pořadu Kurz Talkshow Jiřího Ovčáčka 2:1 Volejte Jiřímu Ovčáčkovi 500:1 Kolotoč Jiřího Ovčáčka 7:1 Peříčko Jiřího Ovčáčka 750:1 Týden Jiřího Ovčáčka 15:1 Jiří radí, pátrá, informuje 1000:1 168 hodin Jiřího Ovčáčka 15:1 Eso Jiřího Ovčáčka 1000:1 Otázky Jiřího Ovčáčka

30:1 Čundr country show Jiřího Ovčáčka 1000:1 Bludiště Jiřího Ovčáčka 33:1 Kvíz Jiřího Ovčáčka 1000:1 Co týden dal Jiřímu Ovčáčkovi 40:1 Na vlastní oči Jiřího Ovčáčka 1000:1 Vyvolení Jiřího Ovčáčka 100:1 Počítání oveček 2000:1 Kavárna Jiřího Ovčáčka 150:1 Možná přijde i Jiří Ovčáček 3000:1 Teď vaří šéf Ovčáček 150:1 S Jiřím Ovčáčkem netančím 3000:1 Etiketa Jiřího Ovčáčka 200:1 Ovčáček čtveráček 3000:1 Kotel Jiřího Ovčáčka 200:1 Černí Ovčáčci 6000:1 Riskuj s Jiřím Ovčáčkem 300:1 Fíkus Jaromíra Soukupa 9999:1 Receptář prima nápadů Jiřího Ovčáčka 400:1

„Ovčáčkův pořad bude pravděpodobně oscilovat na pomezí politické debaty, společenského magazínu a zábavné show, spektrum pro možný název je tak opravdu velmi široké,“ dodává Hanák.



Zároveň mohou lidé tipovat i první hosty, kteří by se v pořadu mohli objevit. Mezi nimi by podle Fortuny neměl chybět majitel televize Jaromír Soukup s kurzem 1,5:1, překvapením by nebyla ani účast Alex Mynářové (7:1) nebo Františka Ringo Čecha (10:1). Na pozvánku naopak podle bookmakerů může zapomenout například komentátor Jindřich Šídlo (1000:1), zpěvák Tomáš Klus (3000:1) nebo moderátor ČT Václav Moravec (5000:1).

Kdo bude hostem 1. dílu? 1. Jaromír Soukup (1,5:1) 2. Alex Mynářová (7:1) 3. Dominik Duka (10:1) 4. Tomio Okamura (20:1) 5. Václav Klaus (20:1) 6. Václav Klaus ml. (20:1) 7. Miloš Zeman (25:1) 8. Andrej Babiš (25:1) 9. Nikdo (35:1) 10. Daniel Hůlka (50:1)

TV Barrandov od roku 2017 vysílá pravidelný pořad Týden s prezidentem, ve kterém vlastník televize Soukup po několika prvních dílech s jinými moderátory začal sám dělat rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem.



Rada pro rozhlasové a televizní vysílání loni v létě uvedla, že v pořadu Duel Jaromíra Soukupa - prezidentský speciál, ve kterém byl před druhým kolem loňské prezidentské volby hostem právě Zeman, Soukup jako moderátor dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Soukup naopak vyjadřoval Zemanovi svoji názorovou podporu, a to v úvodní monologické řeči i v průběhu diskuse. Zemana Soukup nevyváženě podporoval i ve dvou dílech pořadu Aréna Jaromíra Soukupa, uvedla tehdy rada.