Babiš, Feri a Ovčáček jako staříci. S populární aplikací si hrají i politici

„Čau lidi, takhle jsem vypadal, než jsem vstoupil do politiky, a takhle budu vypadat za pár let, pokud pojedu stejným tempem jako doteď. Teda aspoň to tvrdí moji kolegové, co tu srandu vyrobili. Jsou to fakt magoři,“ komentoval fotku premiér.



Aplikaci vyzkoušel také poslanec za TOP 09 Dominik Feri či mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, kteří pravidelně využívají sociální sítě ke komunikaci s jejich základnou fanoušků. Také fotku Dominika Feriho provázel žertovný popisek: „Práce ve sněmovně není náročná. Dominik, 23 let.“

Poslanec Dominik Feri se vyfotil přes aplikace FaceApp. (22. července 2019) Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček se vyfotil přes aplikaci FaceApp. (22. července 2019)

Otázka způsobu nakládání aplikace s osobními daty uživatelů je ovšem vážnější téma. Aplikace z Ruska totiž používá celou řadu osobních dat, jak s nimi nakládá, už není známo.

Autoři tvrdí, že ke zpracování různých filtrů využívají vlastních serverů, tedy že vaše fotky se nejprve musí odeslat do Ruska, kde je nástroj zpracuje. Na tomto vzdáleném serveru mohou být vaše fotografie na krátkou dobu uloženy údajně proto, aby se zabránilo například tomu, že někdo zbytečně nahraje tu samou fotografii v krátkém čase dvakrát po sobě.

Po přihlášení přes Facebook o vás aplikace může zjistit i údaje, jako jsou e-mailová adresa nebo veřejné informace a fotografie na vašem profilu. Ze samotného telefonu si pak FaceApp vyžádá přístup k celé vaší galerii pořízených fotografií.



Protože je společnost zaregistrována v Rusku, řídí se ruskými zákony. K datům sebraným aplikací tedy mohou mít přístup i další tamní subjekty, například tajná služba.