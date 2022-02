Devadesátky se staly nejsledovanějším českým seriálem posledních 18 let

Každá z celkem šesti epizod premiérové série České televize Devadesátky přilákala k obrazovkám v den uvedení v průměru 2,23 milionu diváků starších patnácti let s průměrným podílem na sledovanosti 47,51 %, sdělila veřejnoprávní televize.

Do týdne po odvysílání jej odloženě na webu vidělo 161 tisíc lidí, což je nejvyšší odložená sledovanost na internetu hned po seriálu Most!. Výrazně nadprůměrná byla i odložená televizní sledovanost. Celkový příspěvek odložené k živé televizní sledovanosti činí 50 %.

Vysokou oblibu série potvrzuje i divácké hodnocení, které ve všech třech sledovaných parametrech: spokojenost, originalita a zaujetí, dosahuje nadprůměrných hodnot. Diváci oceňovali zejména herecké výkony, inspiraci skutečnými případy a také práci maskérů.

Nejsledovanějším dílem byl pátý věnující se orlickým vrahům. Vidělo jej 2,41 milionu diváků a epizoda se tak stala nejsledovanějším nedělním pořadem v hlavním vysílacím čase od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997.

Kriminální série oslovila přibližně stejně muže jako ženy (47:53), a to zejména ve věkové skupině 45-64 let, a následně ve skupině 25-44 let. Zájem o seriál stoupal se vzděláním diváků.

Devadesátky doplňoval každý čtvrteční večer i dokumentární cyklus Polosvět. Pět odvysíláních epizod Polosvěta si v průměru nenechalo ujít bezmála 560 tisíc diváků, při podílu na sledovanosti přesahujícím 12 %. Vůbec nejsledovanější byl doposud čtvrtý díl s celkem 711 tisíci diváky a stal se tak nejsledovanějším nesportovním a nezpravodajským pořadem Dvojky od roku 2007.