Devadesátky: Nad rolí orlického vraha Černého jsem neváhal, říká Matouš Ruml

Z dobových fotek i svědectví vyplývá, že na své okolí Ludvík Černý působil jako vzorný otec. Jde však o sériového vraha. Jak se vám tento kontrast ztvárňoval?

To bylo právě na této postavě to nejzajímavější. Posilovat kontrast mezi tím, jak působí na své okolí a tím, co skutečně dělal. Působit jako vzorný otec od rodiny, sympatický a milý kluk, to by mi docela šlo. Ale vzít si do ruky pistoli a na někoho vystřelit zezadu, to už mi moc příjemné nebylo. Právě v těchto chvílích jsem si s hrůzou uvědomil, jak je to jednoduché a zoufale nenávratné, vzít někomu život.

Vedl vás v tomto ohledu režisér Peter Bebjak nějak speciálně?

Nejdůležitější moment pro postavu Černého je scéna, kdy se pro diváka „odkryje“ a objeví se se svým parťákem na střeše, kde vlastně vše přiznává. Tam mě pan režisér podporoval, ať se nebojím zvýraznit právě ten kontrast mezi slušným chlapem a zločincem. Abych se spíše pasoval do jeho přezdívky „Pacient“ než „Mimísek“.

Sériového vraha člověk nehraje každý den. Jak se vám do postavy Ludvíka Černého vciťovalo? Váhal jste, zda nabídku této role přijmout?

Nad nabídkou jsem neváhal. Dosud jsem podobné role dostával jen na divadle, takže pro mne to už od začátku byla lákavá nabídka a velká výzva. Pokusit se nahlédnout do této postavy. Musel jsem se ale důsledně odosobňovat v situacích, kdy jsem střílel a následně se třeba zbavoval mrtvol. To opravdu vcítit nejde.

Studoval jste si nějak tehdejší dobové reálie? Proměnil se během příprav na natáčení nějak váš postoj k tehdejší době?

Nastudoval jsem si co se dalo, nejvíce mě překvapila informace, že si z toho vlastně chtěli založit živnost. Měli v plánu zřídit si penzion, ve kterém počítali i se sklepními prostory na likvidaci mrtvol. Je až neuvěřitelné, jak v té době měli pocit, že projde všechno. Ta naivita mě zarazila.

Ludvík Černý (56) byl nejobávanějším členem gangu, který má na svědomí orlické vraždy. Za pět prokázaných vražd ho soud poslal za mříže na doživotí. Je posledním z odsouzených, který si svůj trest ještě odpykává. V roce 2017 požádal po dvaceti letech ve vězení o podmíněné propuštění. Senát sokolovského soudu projednal jeho žádost ve přímo ve věznici a nakonec ji zamítl. Nechal se přejmenovat, nyní má příjmení Zámečník.

