O práci kriminalisty v 90. letech promluví v Rozstřelu advokát Doucha

Josef Doucha promluví v Rozstřelu o seriálu České televize. Nastíní, jak moc se mu události devadesátých let vrací a co bylo pro kriminalitu nejvíce typické. Pořadem provede moderátorka Elen Černá.

V Rozstřelu také zazní, jak hodně byla politika provázaná s kriminalitou. Doucha odpoví na otázky, jak moc se kriminalistika od devadesátých let změnila, a co je v oblasti zločinu v dnešní době úplně jiné.

Jak se změnila technika, kterou používali kriminalisté tehdy a kterou používají dnes? A mění se třeba i způsob a technika výslechů nebo ten základ je z podstavy věci neměnný?

Doucha přiblíží dobu svého bývalého povolání. Dokázal se vždy během výslechů ovládnout? Jaký výslech byl pro něj nejhorší? Dokáže člověk takovou práci odříznout, když po 27 letech odejde?

Josef Doucha pracoval u policie 27 let a byl u těch nejbrutálnějších vražd, ke kterým došlo na přelomu 80. a 90. let. Za své nejvýznamnější kauzy považuje dva případy, v roce 1985 to byl případ spartakiádního vraha a orlické vraždy v polovině devadesátých let.