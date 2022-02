Mobily z Devadesátek. Nadporučík Tůma volá mým benefonem, říká sběratel

Přijde nám to možná jako včera, ale mobilní telefony fungují v Česku už přes třicet let. A seriál Devadesátky, který mapuje „divokou“ porevoluční dobu, mimo jiné připomíná právě tyto mobilní začátky. Byla to doba, kdy byl mobilní telefon vzácností a nesmírně nákladnou záležitostí, pro tehdejší vynalézavé kriminálníky byl ovšem snadno dostupný a výrazně jim usnadňoval práci.

V Devadesátkách si tak kromě hereckých hvězd zahrála i řada mobilů. Sami jsme jim na plátně přílišnou pozornost nevěnovali, ale sběratel Vladimír Vítek o nich má docela přehled. Důvod je jednoduchý – část telefonů, které můžeme v seriálu vidět, filmařům půjčoval. Jeho sbírku jsme vám mimochodem představili před necelými patnácti lety.