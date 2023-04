Co vás zaujalo na iDNES Premium: příběh týrané dívky i srovnání cen plynu

Šestnáctiletou dívku z malé vsi na Klatovsku podle policie dlouhodobě fyzicky a psychicky týrali její nevlastní otec s macechou. Dceři nedávali dost jídla, chodila ve špinavém oblečení a několik měsíců živořila v dřevěném domku na dvoře. Reportéři se vypravili za nevlastními rodiči dívky, kterým za týrání svěřené osoby hrozí až osm let vězení.

Energetická krize prozatím skončila, zemní plyn zlevňuje. Konkurenční boj dodavatelů není u konce, začali se předbíhat s novými nabídkami pro domácnosti. Redakce připravila velké srovnání cen plynu. Oslovila také odborníky s žádostí o rady, jak mají nyní odběratelé postupovat a zda by měli zafixovat ceny.

Po schválení nižší valorizace penzí se na politiky sesypala kritika. Zatímco důchodcům sebrali z plánovaného navýšení průměrně 1 010 korun, platy poslanců na začátku roku stouply o desetitisíce. Základní mzda řadového poslance je sice horší než v Německu, ale po zohlednění průměrné mzdy jsou čeští poslanci v lepší pozici než jejich němečtí kolegové. Podobně vychází srovnání i s Rakouskem.

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek chce vstoupit do politiky. S myšlenkou si prý pohrával už delší dobu, přesvědčit ho pomohla i válka na Ukrajině. „Chci mít možnost víc ovlivňovat směřování naší země a život v ní,“ řekl. Kam by chtěl kandidovat a za koho, si ale zatím nechal pro sebe. „Během roku či dvou bych se do politiky chtěl dostat, ale uvidíme, jaké budou možnosti,“ nastínil Hašek.

Má za sebou snovou kariéru v modelingu. V době jeho zlaté éry vystoupala na nejvyšší příčky žebříčku, které s sebou nesly focení na titulky Vogue, Elle i předvádění pro značky Chanel a Dior. Slávu si vydobyla už v šestnácti, když coby gymnazistka dorazila do Paříže, hlavního města módy. Zanedlouho získala přezdívku, za kterou by spousta modelek vraždila, Marilyn Monroe Východu. Od té doby uplynulo 33 let. Eva Herzigová právě oslavila padesátiny a dál sbírá úspěchy na přehlídkových molech. Dokazuje, že věk je pouhé číslo.

Jak člověk stárne, tak všechno přehodnocuje. Já píšu texty, tak si to uvědomuju. Už se nepotřebuju vyřvávat ze stresů, říká kapelník hvězdných Kabátů Milan Špalek. V rozhovoru také hovoří o Českém slavíku, o životě hvězd, vlastní lenosti, o životě za pandemie i o tom, proč má skupina stále stejnou sestavu.

V opojení rozkoše, v náruči placené dámy a po několika skleničkách se uvolní, obezřetnost i diskrétnost se rozplynou. Muž se rozpovídá, uleví si. Když stěny prestižního berlínského nevěstince opatříme ušima, neuslyšíme jen vzdechy. Tak zněla úvaha nacistické tajné služby. Proto Salon Kitty prošpikovala odposlechy.

iDNES Premium na rok jen za 490 Kč

Speciální jarní sleva snížila cenu ročního předplatného iDNES Premium z obvyklých 890 korun na pouhých 490. Jeden měsíc, který běžně stojí 89 Kč, tak vyjde na méně než polovinu. Předplatné čtenářům otevírá tisíce prémiových článků, ale i řadu dalších výhod v hodnotě tisíců korun.