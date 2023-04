Na chlapáky už si nehrajeme. Píšu i písně o lásce, říká kapelník Kabátů

Cédéčka už se skoro neprodávají, ale Kabát je prodává pořád. Šedesát tisíc kusů od jednoho alba. „Když jsem si koupil nové auto a chtěl do něj autorádio s cédéčkem, mysleli si, že jsem se zbláznil,“ vypráví basista a textař kapely Milan Špalek. Na tuzemské scéně má pětičlenná parta z Teplic absolutně výjimečné postavení. Letos v červnu ji čeká obrovský koncert na letišti v Praze-Letňanech s Def Leppard.

Kapela Kabát dosáhla v Česku hvězdné úrovně. Máte i hvězdné manýry jako limuzína, whisky v šatně a podpisy na prsa fanynek?

Na to si tady nikdo nehraje a neznám žádnou českou kapelu, která by měla nějaké přehnané požadavky. My také ne. Chceme mít maximálně pivo, ale hlavně – koncerty si děláme sami, takže kdybychom měli přehnané požadavky, tak si je sami zaplatíme.