Jaromír Soukup slaví padesátiny, pozval prezidenta a má opět nový pořad

Podle Lidových novin se oslava Soukupova jubilea uskuteční v pátek v podvečer v pražské restauraci Soho. Účast Miloše Zemana povrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Jaký přinese dárek však neprozradil. „To je samozřejmě překvapení,“ sdělil serveru Ovčáček.

Mezi dalšími hosty budou známé postavy ze showbyznysu a televizních obrazovek. Při minulé oslavě Soukupovi přáli třeba herci Marek Vašut a Martin Dejdar, přišel i zpěvák Daniel Hůlka. Podle Lidových novin rozesílal Soukup pozvánky i poslancům.

Soukup ve čtvrtek večer opět rozšířil počet pořadů, které na TV Barrandov sám moderuje. Na obrazovkách se objevily Osudové okamžiky. V prvním díle Jaromír Soukup vyzpovídal moderátora své vlastní televize Honzu Musila.

Koncem ledna Soukup oznámil, že zredukuje svých 11 pořadů o Duel Jaromíra Soukupa, Arénu Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa. Důvodem jsou podle mediálního podnikatele politici, kteří jen neustále „blábolí“ a nic pořádného v jeho pořadech neříkají.

Soukup kromě TV Barrandov vlastní mediální agenturu Médea nebo vydavatelství Empresa Media vydávající například časopisy Týden či Instinkt.

V lednu pak oznámil, že míří do politiky a zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa.To má bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Soukup také uvedl, že se bude ucházet o voliče, neupřesnil však, zda to bude již v nadcházejících volbách do europarlamentu.