Od moderátorského stolku do politiky. Soukup založil vlastní politické hnutí

Své rozhodnutí Soukup sdělil ve středu večer v pořadu Moje zprávy. „Svatba, či emigrace do Číny to není,“ zavtipkoval Jaromír Soukup na začátku své zpravodajské relace.

„Já už více než rok mluvím s nejdůležitějšími českými politiky o tom, co mě, ale i vás trápí,“ uvedl v pořadu Soukup. „Upozornil jsem na celou řadu problémů,“ pokračoval dále a uvedl řadu příkladů, o čem jako první informoval a na jaké věci jako první poukázal.

„Byl jsem tu já, kdo jako první upozornil na to, jaký je rozdíl v tom, co politici říkají a co pak dělají. Furt nám něco slibují. Proto jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do dění. Dovolte mi proto sdělit vám, že dnešním dnem zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa, jehož cílem je bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy,“ doplnil.

„List Jaromíra Soukupa je nové politické hnutí, které se bude ucházet o zájem voličů. Nedávám si nesplnitelné cíle, ale každý rok uvedu seznam konkrétních věcí, které je potřeba změnit a které jdou změnit v tom daném konkrétním roce,“ popsal majitel Empresa Media Jaromír Soukup.

Podnikatel během své zpravodajské relace přednesl zároveň první programový bod. „Pojďme prosadit trestní odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život. Za nedostatek bytů, za drahé energie, za předražené účty za mobilní internet a telefon, za to, že stát vyplácí miliardy solárním baronům nebo oligarchům za věci, které by měl dělat sám. Za to všechno mohou vždy konkrétní lidé a politici. Pojďme tyto lidi, již se pakují na náš účet, postavit před soud!“

Jaromír Soukup se v minulosti již politicky angažoval. V roce 2009 se účastnil jako kandidát Demokratické strany zelených voleb do Evropského parlamentu. Získal v nich 72 hlasů (0,48 procent).

Ministerstvo vnitra nicméně během středy novou stranu ani jméno mediálního magnáta neregistrovalo. „Od listopadu žádná žádost o registraci nepřišla. Podle mých informací se v žádné jiné žádosti jméno Jaromír Soukup nevyskytuje,“ řekl pro iDNES.cz ve středu mluvčí resortu Ondřej Krátoška.



Informace o Soukupově „důležitém rozhodnutí“ se objevila dopoledne na Twitteru televize Barrandov. Podle serveru Info.cz měl Soukup oznámit kandidaturu do Evropského parlamentu.