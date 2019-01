Soukup chce dobýt Evropský parlament. Z TV Barrandov zmizí jeho pořady

To, zda Jaromír Soukup oznámí svou kandidaturu do europarlamentu, zatím není jasné. Jeho ambice stát se europoslancem se projevily již v roce 2009, kdy neúspěšně kandidoval za Demokratickou stranu zelených. Získal 72 preferenčních hlasů a strana získala ve volbách 0,62 procent.

Portálu iDNES.cz se informace od Jaromíra Soukupa ani od jeho tiskové mluvčí ověřit nepodařilo. Soukup měl vypnutý telefon, mluvčí televize reakci slíbila, ale dosud se neozvala.

Podle serveru Tyden.cz je 16. leden Soukupovým dnem D. „Česko bude od tohoto dne jiné,“ uvádí server.

Ministerstvo vnitra novou stranu ani jméno mediálního magnáta ale dosud neregistruje. „Od listopadu žádná žádost o registraci nepřišla. Podle mých informací se v žádné jiné žádosti jméno Jaromír Soukup nevyskytuje,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí resortu Ondřej Krátoška.

Své budoucí plány Soukup v Mých zprávách už před několika dny naznačil. „Je pravda, že již před časem jsem udělal jedno závažné životní rozhodnutí. Bude mít vliv na vše: i na mé pořady v TV Barrandov. Možná se budete divit. Už teď se těším na všechny ty ultra chytré a ověřené tipy všech haterů a koumáků, které mi budou předurčovat budoucnost,“ cituje Tyden.cz Soukupova slova.

Televize s nejistou budoucností

Pokud by se informace potvrdila, budoucnost televize Barrandov není jistá. Jaromír Soukup se výrazně podílí na obsahové struktuře vysílání, moderuje celkem jedenáct pořadů. Pravděpodobně by muselo dojít k výrazné obměně celého vysílání.



Zda by Soukup mohl své pořady moderovat i v době volební kampaně, pokud by skutečně kandidoval, není zcela jasné s ohledem na zákon o financování politických stran, který voleným subjektům určuje finanční limity na kampaň. Podle předsedy Institutu politického marketingu Karla Komínka je to zajímavý oříšek. „Tato situace je unikátní. Nejenom že televizi vlastní, ale i v ní vystupuje, což by mělo v politické kampani hodnotu desítek milionů. S touto situací nikdo dopředu nepočítal. Byla by to zajímavá otázka i pro právníky,“ myslí si Komínek.

Analytik: Soukup možná posune hranice politické kultury

„Vysílání musí vyhovovat všem zákonným požadavkům, například na vyváženost. Pro mediálně politickou scénu by to mohlo znamenat určitý posun ve vnímání toho, co je standardní a co ne. Máme tradici v poměrně striktním oddělováním médií a politiky, s výjimkou Haló novin, a kroky pana Soukupa by tuto tradici změnily. Je otázkou, jestli se najdou i další následovníci, nebo to bude jen exces, na který si za pár let ani nevzpomeneme,“ řekl pro iDNES.cz mediální analytik Josef Šlerka.