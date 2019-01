KOMENTÁŘ: Bylo jen otázkou času, kdy se Soukup vrhne do politiky

Vlastně to byla jen otázka času. Čím více na TV Barrandov přibývalo pořadů Jaromíra Soukupa, tím netrpělivěji se čekalo, kdy se majitel televize sám vrhne do politiky. Ve čtvrtek to tedy přišlo.

„Bude to velké. Jaromír Soukup učinil zásadní životní rozhodnutí,“ hlásil už od rána web časopisu Týden ze Soukupova portfolia. „Je to tady! Den D velkého oznámení mediálního magnáta a populárního moderátora Jaromíra Soukupa je za dveřmi. Jak Týden.cz zjistil, zásadní informace zazní v relaci Moje zprávy již ve středu 16. ledna. Buďte u toho, ať nepřijdete o největší událost tohoto roku. Česko bude od tohoto okamžiku jiné,“ sliboval.

Večer pak Jaromír Soukup oznámil, že zakládá politické hnutí. Hnutí na obranu národních zájmů před zkorumpovanými politiky.

Nyní tedy pro formaci – které se pracovně říká List Jaromíra Soukupa po vzoru strany zavražděného nizozemského krajně pravicového politika Listina Pima Fortuyna – potřebuje sehnat nutných tisíc hlasů pro registraci. Což by pro něj asi nemusel být vážnější problém.

Ředitel televize a svérázný moderátor by si tak konečně mohl splnit sen o přestupu do politiky. S druhým mužem ANO Jaroslavem Faltýnkem prý kdysi domlouvali, že by mohl za hnutí kandidovat na primátora Prahy. Hned v zárodku to však zarazil Andrej Babiš. Pak prý přišla Soukupova touha být „nestranickým“ ministrem – třeba kultury. Nejspíš navrženým SPD Tomia Okamury. Rovněž to neklaplo. Okamura se údajně zajímal i o to, aby Soukup nyní kandidoval přímo za jeho stranu. Ovšem magnát se nakonec rozhodl hrát sám na sebe.

Jeho naděje jsou sice diskutabilní, ale nikoli malé. Do europarlamentu se volí jedna kandidátka v celé zemi a poslednímu vítězi – hnutí ANO – stačilo před necelými pěti lety na vítězství a zisk čtyř mandátů „pouhých“ 244 501 hlasů. Takové sledovanosti dosahují některé díly Soukupova pořadu Týden s prezidentem.

Usednutí v křesle europoslance by Jaromíru Soukupovi mohlo vyřešit několik problémů. Zaprvé, co dál s kvantem pořadů, které moderuje. To už by totiž jako politik nejspíš nemohl, ačkoli u něj člověk nikdy neví.

Zadruhé by se postupně mohl začít zbavovat svého mediálního impéria. Ne s legendou, že dluží, kam se podívá, ale proto, že přece jako politik média vlastnit nemůže. Takový Daniel Křetínský se už jistě těší. No a zatřetí by to mohla být dobrá startovací pozice pro příští přímou volbu hlavy státu, což prý Soukupa značně láká.

Mimochodem, otázku, co říká na přestup Jaromíra Soukupa do politiky, dostal včera od MF DNES exprezident Václav Klaus. Na chvíli se odmlčel a zakroutil hlavou.

„Ježíš, to je pro mě úplně irelevantní otázka a divím se, že ji vůbec kladete.“