Jaromír Soukup má další pořad, Politický kabaret

Podle webových stránek TV Barrandov jde o nový zábavný a satirický pořad, kde si Jaromír Soukup posvítí na politické události a nešvary s humorem a s nadhledem. Vysílá se každý pátek večer.

Koncem ledna Soukup oznámil, že zredukuje svých 11 pořadů o Duel Jaromíra Soukupa, Arénu Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa. Důvodem jsou podle mediálního podnikatele politici, kteří jen neustále „blábolí“ a nic pořádného v jeho pořadech neříkají.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila v únoru s firmou Barrandov Televizní Studio správní řízení kvůli možnému porušení podmínek licence. Toho se mohla TV Barrandov dopustit tím, že odvysílala denní zpravodajský přehled Naše zprávy pouze jednou za den.

TV Barrandov se během prvních tří let od získání licence dostala na sledovanost okolo pěti procent. Na začátku roku 2013 televizi koupil od společnosti Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka Jaromír Soukup, který vlastní mediální agenturu Médea nebo vydavatelství Empresa Media vydávající například časopisy Týden či Instinkt.

Soukup v lednu rovněž oznámil, že míří do politiky a zakládá politické hnutí List Jaromíra Soukupa.To má bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Soukup také uvedl, že se bude ucházet o voliče, neupřesnil ale, zda to bude již v nadcházejících volbách do europarlamentu.