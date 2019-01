Nebaví mě těm pytlíkům dělat kampaň, řekl Soukup. Zruší své diskuzní pořady

„Jaromír Soukup už má zase jedno prohlášení, kterým potěší všechny hatery,“ uvedl na začátku pořadu Moje zprávy Jaromír Soukup. „Už nějakou dobu vám říkám, že mě nebaví to věčné „mělo by se“, už to nemůžu ani slyšet. Dvakrát týdně se v debatách potkávám s politiky a poslouchám o tom, „co by se mělo“, ale ne to, co se stane. To je neuvěřitelné!“ dodal.

Doplnil, že pro něj je tato situace ještě více šokující s ohledem na to, že se nebaví jen tak s nějakými politiky z „Horní Dolní“, ale s nejvyššími představiteli tuzemské politiky.

„Kdybyste to slyšeli, po tom natáčení říkají vcelku otevřeně, co se zvoralo, co se nezvoralo, co by se mělo udělat a vylepšit. Po natáčení jsou docela normální, ale při tom natáčení je to příšerný. A mě už to nebaví dělat těm pytlíkům kampaň na to jejich „mělo by se“,“ uvedl. Podle jeho slov už toho má dost.

V současné době má Jaromír Soukup na své televizí 11 různých pořadů. Během svého oznámení uvedl, že si všiml poklesu zájmu diváků o politické pořady, naopak ale vyzdvihl pořad Týden s prezidentem, který podle jeho slov diváky i jeho samotného baví. „Rozhodl jsem se, že zcela změním naši podobu večerní televize. Od pondělí ruším všechny diskuzní pořady, které vám divákům už nic nedávají.“



Z barrandovské televize by tak měl zmizet například pořad Aréna Jaromíra Soukupa, který podnikatel označil za „bohapusté tlachání“.

Pořady Jaromíra Soukupa Instinkty Jaromíra Soukupa

Kauzy Jaromíra Soukupa

Takhle tu žijeme!

Aréna Jaromíra Soukupa

Jak dopadly Kauzy Jaromíra Soukupa

Jaromír Soukup Live

Týden s prezidentem

Duel Jaromíra Soukupa

Týden podle Jaromíra Soukupa

Moje zprávy

Moje zprávy plus

„Pokud politici nepochopí, že by neměli tlachat, tak musím s lítostí konstatovat, že jejich názory už nikoho nezajímají,“ uvedl a dodal, že pořad se vrátí na obrazovku, až budou mít politici co říct.



Zmizí i Duel Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa, uvedla v pátek mluvčí televize Marie Opálková. Přesný termín zrušení pořadů však neuvedla, Jaromír Soukup mluvil o příštím pondělí.

Za rozhodnutím zrušit některé své pořady může být také skutečnost, že televizi klesla sledovanost. Loni totiž klesl skupině Barrandov Televizní Studio celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Barrandov se během prvních tří let od získání licence dostal na sledovanost okolo pěti procent. Na začátku roku 2013 televizi koupil od společnosti Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka podnikatel Jaromír Soukup, který vlastní mediální agenturu Médea nebo vydavatelství Empresa Media vydávající časopisy Týden či Instinkt.

Jaromír Soukup nedávno ve své televizi také oznámil založení svého politického hnutí List Jaromíra Soukupa. To má bránit české národní zájmy před zkorumpovanými politiky a oligarchy. Soukup také uvedl, že se bude ucházet o voliče, neupřesnil ale, zda to bude již v nadcházejících volbách do europarlamentu.