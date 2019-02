Proč byla na Soukupově oslavě, vysvětlí v Rozstřelu Alexandra Udženija

Fotka s Jaromírem Soukupem, který navíc nedávno oznámil i své politické ambice, sklidila negativní ohlas na sociálních sítích, mezi voliči ODS i některými politickými komentátory a oponenty.

Udženija se brání, ve svém volném čase si prý může dělat, co uzná za vhodné. „Když mě někdo pozve na kulatiny, abych mu popřála, tak považuji za slušnost přijít. Ti, co kritizují a kádrují, by se měli zamyslet nad sebou. Já se jich také neptám, co dělají v pátek večer,“ uvedla na svou obranu na sociálních sítích.

Diskuzní pořad Rozstřel sledujte živě ve středu od 12:30.

Předseda strany Petr Fiala v tom také problém nevidí, Udženija prý na oslavu narozenin dorazila soukromě. Zástupci ODS přitom od oznámení moderátorových politických ambicí odmítají do jeho pořadů chodit.

Udženija je členkou ODS od roku 2003. O dva roky později se stala předsedkyní oblastního sdružení ODS Praha 2 a v roce 2016 se stala 1. místopředsedkyní strany. Je rovněž členkou zastupitelstva hlavního města Prahy. Jak hodnotí dosavadní kroky pražské koalice v čele s Piráty? Udženija bude hostem středečního Rozstřelu.

Živé vysílání na iDNES.tv od 12:30 bude moderovat Vladimír Vokál.