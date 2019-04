Praha bude hostit světové finále soutěže Global Social Awards

Česko bude na Global Social Awards reprezentovat Anna Šulcová, vítězka tuzemského kola Czech Social Awards 2018. Získala celkem tři ocenění. Odnesla si titul nejlepší autorky videoblogů, majitelky nejlepšího profilu na Instagramu. Na Czech Social Awards 2018 bodoval i Kovy.

V rámci Global Social Awards se poprvé uskuteční i konference Glosa Talks s tématem „Sociální sítě: Změna a budoucnost“. Účast podle serveru Marketing & Media potvrdili mimo jiných modelka Karolina Kurková, youtuber Marcus Butler, zakladatel největší talentové agentury pro influencery Dominic Smales, Lars Silberbauer nebo šéfredaktorky Cosmopolitanů z Itálie, Slovinska, Turecka a Indie.

„Influencer marketing je pojem, který ještě pár let zpátky nikdo neznal. Dnes jsou influenceři jedním z nejsilnějších nástrojů pro firmy, a tak jsme si řekli, že by bylo dobré tomuto tématu dát více prostoru. Vezeme do Prahy velká jména, jejichž zkušenosti budou jistě pro české marketéry zajímavé,“ uvedla pro Marketing & Media organizátorka Global Social Awards a přidružené konference Michaela Derynková.

Slavnostnímu vyhlášení výsledků bude předcházet i setkání fanoušků s influencery Meet&Greet v pondělí 27. května v Hotelu Hilton Prague. Hvězdami odpoledne budou Lisa a Lena ze Stuttgartu, které na sociální síti TikTok držely prvenství s 32,7 miliony fanoušků, na Instagramu mají více než 14 milionů sledujících.

Vyvrcholení celé akce pak bude galavečer a předání cen 29. května. Jednou z moderátorek večera přenášeného v angličtině bude Karolína Kurková. Vystoupí německo-kanadská zpěvačka Alice Merton nebo zpěvačka Alma.

„Global Social Awards poukazují na zajímavé příběhy ze sociálních sítí, které dokázaly oslovit fanoušky v různých zemích světa. Jsem proto ráda, že tento unikátní koncept představíme v letošním roce poprvé v České republice,“ dodala pro server Derynková.